Сдерживал слезы? Фото вблизи, как Орбан воспринял поражение на выборах

Татьяна Крутякова
Венгерский премьер на объявлении результатов выборов Новость обновлена 13 апреля 2026, 10:26
Венгерский премьер на объявлении результатов выборов. Фото Getty Images

Лидер "Фидес" пытался держаться стойко

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии было достаточно эмоциональным, хотя он и пытался скрыть разочарование. Кандидат от партии "Фидес" еще до окончательного оглашения результатов поздравил своего оппонента с победой.

Соответствующее видео уже распространяется в сети. А также есть фото на которых видно, как тяжело Орбан воспринял свое поражение.

Его речь была чисто дипломатической и хорошо выдержанной. Он сказал: "Результат выборов, хотя еще не окончательный, но уже понятный и очевидный. Ответственность и возможность формировать власть были предоставлены не нам. Я поздравляю партию-победителя".

Орбан во время оглашения результатов выборов в Венгрии. Фото: Getty Images

На фото хорошо видно, что Орбан сдерживал эмоции, когда объявили предварительные результаты выборов. Сначала он сильно удивился и даже поднял руки вверх, но потом немного упокоился. Хотя глаза Орбана сильно покраснели и из них вот-вот могли политься слезы, однако этого не произошло.

Напомним, что на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра. Она получила 138 мест в парламенте — для конституционного большинства нужно 133. Результат партии Орбана "Фидес" — 55 мест.

Мадяр, хотя и был основным конкурентом Орбана, но они долгое время работали бок о бок. Поэтому многие политологи считают, что его риторика, хоть и отличается от партии "Фидес", но не так глобально, как хотелось бы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего Украине ждать от смены власти в Венгрии и улучшатся ли отношения Киева и Будапешта.

