На авіаносцях США закінчується їжа: навіть кавоварка зламалася (фото)

Члени сімей військовослужбовців надсилають їм коробки з продуктами, але вони не доходять

На американських авіаносцях Tripoli та Abraham Lincoln, які знаходяться на Близькому Сході для війни з Іраном, раптово виникла проблема з харчуванням — їжа закінчується, порції тепер маленькі і продукти часом доводиться ділити між собою.

Про труднощі із харчуванням розповіли родичі американських військовослужбовців, які отримали від них відповідні фотографії. Про це пише USA Today.

На одному з фото було помітно, що таця порожня на дві третини, а на ньому була лише невелика порція подрібненого м’яса і один коржик.

Харчування на борту Tripoli. Фото: USA Today

На ще одному фото вечері в середині квітня на борту авіаносця USS Abraham Lincoln, яким поділився військовослужбовець зі своєю родиною, їжа була такою ж неапетитною: невелика жменя вареної моркви, суха м’ясна котлета та сіре перероблене м’ясо.

Харчування на борту Tripoli. Фото: USA Today

Військові кажуть родичам, що запаси свіжих овочів та фруктів майже добігли кінця, а їжа стає одноманітною. Вони їдять, коли можуть, і ділять порівну, якщо одному дістається більше, ніж іншим. Крім того, бувають проблеми з нестачею засобів гігієни та поломки обладнання на борту. Наприклад,на одному з кораблів зламалася кавоварка.

Річ у тому, що кораблі на кшталт Abraham Lincoln і Tripoli знаходяться далеко від баз поставок. Тобто їжу, воду та інші необхідні речі їм необхідно регулярно постачати іншими суднами чи через порти. Якщо є затримки в постачанні або ж відбуваються перебої в маршрутах, це відразу позначається на запасах.

Tripoli знаходиться в морі вже більше місяця, а інші кораблі набагато довше. 15 квітня USS Gerald R. Ford побив рекорд найдовшого розгортання авіаносця з часів Холодної війни — 295 днів.

Тим часом члени сімей військовослужбовців наповнюють коробки речами та продуктами: помадкою, льодяниками Jolly Ranchers, книгами з кросвордами, гральними картами, зубною пастою, вітамінами, печивом, шкарпетками тощо. Однак доставка пошти до військових поштових індексів на Близькому Сході була призупинена на невизначений термін з квітня, і посилки, що знаходяться в дорозі, тепер буквально висять у невизначеності.

Люди збирають посилки з предметами першої потреби. Фото: USA Today

Посилки були відправлені майже місяць тому, але жодна з них досі не дійшла до місця призначення.

Люди збирають посилки з предметами першої потреби. Фото: USA Today

"У нас найсильніша армія у світі. Не повинно бути проблем із браком продовольства, і не повинно бути проблем із доставкою пошти на корабель", — сказав батько однієї з військових, який також раніше служив у морській піхоті.

Люди збирають посилки з предметами першої потреби. Фото: USA Today

Що зазвичай їдять на авіаносцях Tripoli та Abraham Lincoln

Командування військово-морських систем постачання (NAVSUP) випускає план харчування для усім кораблів флоту ВМС США на ротаційній основі з 21-дневным циклом. Меню має дві версії, щоб забезпечити харчуванням будь-який корабель у морі чи порту. Меню не змінюються в залежності від сезонної доступності продуктів харчування, а випускаються для командувань по регіонах. Про це йдеться на офіційному сайті американського уряду.

Авіаносець Abraham Lincoln

Кулінарні фахівці корабля "Abraham Lincoln" готують їжу приблизно для 2100 рядових моряків у порту. У морі це число зростає до більш ніж 4200 рядових моряків. Для цього потрібно відкриття другої їдальні для екіпажу, в якій є окреме меню. У їдальні старшин та кают-компанії меню розраховані на 300-360 старшин та офіцерів як у порту, так і в морі. Це число також може збільшитись, щоб забезпечити харчуванням будь-які ескадрильї, що знаходяться на борту корабля разом з екіпажем.

Авіаносець Tripoli

Будь-якого дня у моряка на авіаносці або есмінці буде безліч варіантів харчування. Головна лінія роздачі працює як їдальня, пропонуючи різноманітні основні страви та гарніри. Ось приклад того, як може виглядати харчування протягом дня:

Сніданок: яєчня-бовтанка, бекон, сосиски, кукурудзяна каша, вівсянка, млинці або французькі тости, свіжі фрукти, йогурт та різноманітні пластівці. Також часто пропонується бар із омлетами.

Обід: На основній лінії можуть бути представлені запечена курка, ростбіф чи риба. Як гарніри пропонуються картопляне пюре, овочі на пару і рис. На "швидкій лінії" часто пропонуються варіанти швидкого приготування, такі як бургери, хот-доги та картопля фрі. Крім того, завжди доступні салат-бар та сендвіч-бар.

Вечеря: Вечеря пропонує таку ж різноманітність, як і обід, часто з тематичними вечорами. Ви можете знайти "Тако по вівторках", "Вечір пасти" або "Крильця по середах". Ці спеціальні заходи допомагають урізноманітнити монотонність довгих періодів у морі.

Що зазвичай їдять на авіаносцях. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час переговорів США та Ірану у квітні 2026 року сторонам не вдалося досягти угоди про припинення війни.