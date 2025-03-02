Старший був помічником нардепа, а молодшому було 16 років: як виглядали і де поховані сини Анни Герман

Молодший син народної депутатки загинув у віці 16 років

Анна Герман, колишня народна депутатка і соратниця Віктора Януковича зазнала важких втрат у своєму житті, втративши двох дітей з різницею у шість років. Молодшому синові було 16 років, а старшому — 36.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про синів Анни Герман, що стало причиною їхніх смертей і де вони поховані.

Що відомо про старшого сина Анни Герман

Микола Герман з'явився на світ у 1979 році у Львівській області. Вищу освіту здобув у Варшаві, успішно завершивши навчання у Вищій школі торгівлі за напрямом "банківська справа та фінанси". Чотири роки офіційно працював помічником народного депутата України Тараса Чорновола, який входив до складу Партії регіонів. У 2010 році Микола Герман отримав посаду заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та роботи щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Старший син Анни Герман, Микола Герман, трагічно помер 17 вересня 2015 року у віці 36 років. За інформацією із достовірних джерел, причиною смерті став раптовий інфаркт. За словами самої Анни Герман, того дня він відчув сильний головний біль і планував звернутися до лікарів, однак не встиг цього зробити — його серце зупинилося ще до приїзду швидкої допомоги.

Що відомо про молодшого сина Анни Герман

Роман Герман трагічно загинув у дуже юному віці. Йому було всього 16 років. За відкритими джерелами, трагедія сталася 2009 року. Роман потрапив у смертельну аварію на трасі Одеса—Київ, коли повертався з відпочинку. Автомобілем керував родич — брат дружини старшого сина Миколи. У результаті ДТП машина вилетіла з дороги, перекинулася й загорілася. Роман загинув на місці.

Хлопець навчався у звичайній київській школі, був скромним, неконфліктним і, за словами Анни Герман, мріяв про спокійне життя, не планував іти в політику чи бізнес. Для народної депутатки його смерть стала глибокою особистою трагедією, про яку вона згадувала в інтерв’ю як про найважчий момент свого життя.

Де поховані Микола та Роман Герман

Обидва сини Анни Герман, Роман та Микола, поховані на Байковому кладовищі в Києві. Могили братів розташовані на пагорбі біля крематорію.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких обставин загинув син Януковича. Віктору було 34 роки.