Особистий "залізний купол"? Путіна на 9 травня могли захищати секретною бронею

Життя російського лідера охороняють навіть прості, на перший погляд, аксесуари

На параді з нагоди Дня перемоги у охорони Володимира Путіна помітили незвичайну деталь. Попри ясну та теплу погоду, вони були "озброєні" парасолями. Як з'ясувалося, співробітників ФСО (Федеральна служба охорони) навряд чи турбують опади — цей аксесуар, найімовірніше, є специфічним засобом захисту".

"Телеграф" розповідає, що приховують у собі парасольки Володимира Путіна. Аналіз десятків фотографій з офіційних заходів показує, що парасольки охорони російського лідера — досить частий атрибут. Їх використовують уже десятки років, і з погодою це не пов’язано.

Так, наприклад, їх можна побачити ще у 2013 році під час поїздки Путіна до України.

Тоді глава Кремля та колишній президент України Віктор Янукович відвідали собор у Херсонесі, а лідерів оточувала охорона із парасольками у спекотний літній день.

Також в інтернеті безліч фото ФСОшників Путіна все з тими ж парасольками, але на інших заходах.

Ще у 2012 році російське видання "Московський Комсомолець", посилаючись на інформацію з Кремля, писало про те, що парасольки президента Росії — це специфічний засіб захисту. Передбачається, що вони мають працювати як переносні щити для захисту лідера. Зразки ще довоєнного часу, за словами росіян, були здатні захистити людину від каменів або яєць, що летять. Також серед його "фішок": швидке розкриття, легка вага та форма купола.

До речі, захисні парасольки не є ноу-хау російських спецслужб. Наприклад, у 2016 році охорону ексголови Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка помітили із парасольками ParaPactum.

Довідка: ParaPactum – це унікальна захисна парасолька, розроблена для VIP-охорони. Вона здатна миттєво розкриватися та служити щитом. Такі парасольки використовуються французькою службою безпеки президента (GSPR) та здатні захистити від кинутих предметів, ножів, кислоти, вогню і навіть деяких видів куль. Ціна спецзасобу варіюється від 6 до 12 тисяч доларів.

Як стверджувала у 2016 році "КП у Молдові", охорона Путіна вже також використовує такі моделі парасольок. Таким чином, можна припустити, що на параді 9 травня безпеку президента РФ забезпечував свого роду мобільний "залізний купол".

У ФСО на 9 травня були помічені і "стандартні" валізки, які, з високою ймовірністю приховують у собі розкладні пластини броні. Такий захист також дуже поширений у охорони перших осіб.

