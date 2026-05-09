Літаки не справжні? На відео з параду у Москві помітили цікаве

Абсурд головного російського "шоу" зашкалює

Парад 9 травня у Москві завершився польотом літаків. Проте росЗМІ замість реальних кадрів опублікували відео, створене штучним інтелектом.

На це вказав Telegram-канал "єРадар". Одне з центральних медіа РФ видало за реальні кадри ті, які знято з такого ракурсу, що оператору з камерою довелося б літати між бортами та знімати.

І це ще не найбільший абсурд. Якщо звернути увагу на набір прапорів на борту літака, який ніби-то брав участь у параді у Москві, можна побачити стяги, ймовірно, таких країн:

Бельгія

Франція

Нідерланди

Канада

Німеччина

Данія

Норвегія

Фінляндія

Італія

Угорщина

Польща

Австрія

Киргизстан (червоний із жовтим сонцем)

Прапори на борту літака, який нібито брав участь у параді. Фото: скріншот відео

Водночас росЗМІ заявили, що на їхніх кадрах — пілотажні групи "Російські витязі" та "Стрижі", які завершили путінський парад.

Варто зазначити, що під час параду глушили мобільний інтернет. Також на Червону площу обмежили доступ журналістів. Крім офіційних кремлівських ЗМІ нормально вести трансляцію ніхто не міг.

Яким був парад у Москві 9 травня 2026

Парад завершився доволі швидко, він тривав всього 45 хвилин. Дійство пройшло скучно та прісно. Вперше Червоною площею промаршували військові КНДР, які брали участь у війні Росії проти України на території Курської області РФ.

Парадом 9 травня вперше командував головнокомандувач Сухопутними військами ЗС РФ генерал-полковник Андрій Мордвічов. Приймав його міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, який вдягнений у цивільний одяг. Вони пересувалися лімузинами.

Глава Росії Володимир Путін сказав пропагандистську промову, повторивши затаскані формулювання. Його зачіска привернула більше уваги, ніж слова — рідке волосся Путіна на його лисині роздував вітерець. Загалом глава РФ виглядав не дуже — погано впорядковане волосся, обвисле обличчя та шия, важка хода. Лівою рукою він сильно вимахував, коли тільки з'явився на параді, тоді як права (він був обернутий до камер саме лівим боком) висіла майже без руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час параду помітили дивну річ. Союзники Володимира Путіна на урочистому заході сиділи з кислими обличчями, однак були й недоречні смішки.