Путін ледь ходить? Під час параду в Москві помітили дивну річ (відео)

Урочиста подія на Красній площі тривала менше години

Парад у Москві на 9 травня зазвичай закінчується тим, що російський лідер Володимир Путін кладе квіти до могили невідомого солдата. Однак цього року помітили дивну деталь.

Як видно з відео, які опублікували в мережі, Путін ці пару метрів Красної площі проїхав у броньованому авто, а не пройшов пішки. Хоча у 2025 він наважився на це.

Щоправда, тоді його оточувала чимала група охоронців. Однак у 2026 чомусь лідер Росії вирішив не йти, а проїхати в авто. При цьому могила невідомого солдата біля стін Кремля всього в кількох метрах від місця, де сидів Путін під час параду.

Така поведінка російського лідера викликає чимало питань та здогадок. Адже є ймовірність, що голова Кремля просто злякався, тому вирішив навіть пару метрів проїхати в броньованому авто. При цьому сам парад проходив майже в закритому форматі, навіть серед журналістів були лише ті, кого затвердила Москва.

Втім, враховуючи вік Путіна (73 роки), не можна відкидати можливість, що здоров'я його підвело. Адже причиною відмови від прогулянки Красною площею може бути те, що лідеру Росії вже важко ходити. Тим паче він досить часто намагається маскувати свої проблеми зі здоров'ям, а кульгаюча чи повільна хода викликала б низку нових пліток та суджень.

Виходить, що достеменно, чому Путін порушив свою багаторічну традицію, невідомо. Але цей факт вже зафіксовано.

