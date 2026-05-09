Личный "железный купол"? Путина на 9 мая могли защищать секретной броней

Жизнь российского лидера охраняют даже простые, на первый взгляд, аксессуары

На параде в честь Дня победы у охраны Владимира Путина заметили необычную деталь. Несмотря на ясную и теплую погоду, они были "вооружены" зонтами. Как оказалось, сотрудников ФСО (Федеральная служба охраны) вряд ли заботят осадки — этот аксессуар, вероятнее всего, является специфическим средством защиты.

"Телеграф" рассказывает, что скрывают в себе зонты Владимира Путина. Анализ десятков фотографий с официальных мероприятий показывает, что зонты у охраны российского лидера — довольно частый атрибут. Их используют уже десятки лет, и с погодой это никак не связано.

Так, например, их можно заметить еще в 2013 году во время поездки Путина в Украину.

Тогда глава Кремля и бывший президент Украины Виктор Янукович посетили собор в Херсонесе, а лидеров окружала охрана с зонтами в жаркий летний день.

Также в интернете множество фото ФСОшников Путина все с теми же зонтами, но на других мероприятиях.

Еще в 2012 году российское издание "Московский Комсомолец", ссылаясь на информацию из Кремля, писало о том, что зонты президента России — это специфическое средство защиты. Предполагается, что они должны работать как переносные щиты для защиты лидера. Образцы еще довоенного времени, по словам россиян, были способны защитить человека от камней или летящих яиц. Также среди его "фишек": быстрое раскрытие, легкий вес и форма купола.

К слову, защитные зонты — не ноу-хау российских спецслужб. Например, в 2016 году охрану экс-председателя Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка заметили с зонтами ParaPactum.

Справка: ParaPactum — это уникальный защитный зонт, разработанный для VIP-охраны. Он способен мгновенно раскрываться и служить щитом. Такие зонты используются французской службой безопасности президента (GSPR) и способны защитить от брошенных предметов, ножей, кислоты, огня и даже некоторых видов пуль. Цена спецсредства варьируется от 6 до 12 тысяч долларов.

Как утверждала в 2016 году "КП в Молдове", охрана Путина уже также использует такие модели зонтов. Таким образом, можно предположить, что на параде 9 мая безопасность президента РФ обеспечивал своего рода мобильный "железный купол".

У ФСО на 9 мая были замечены и "стандартные" чемоданчики, которые, с высокой долей вероятности скрывают в себе раскладные пластины брони. Такая защита также весьма распространена у охраны первых лиц.

