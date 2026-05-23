"Ненавиджу". Трамп несподівано при всіх поскаржився на дружину Меланію (відео)

Перша леді США, виявилося, виставляє чоловіка у невигідному світлі

Президент США Дональд Трамп у жартівливій формі зізнався, що популярність та елегантність першої леді Меланії Трамп завдають йому серйозних незручностей під час публічних заходів.

Незвичайний інцидент стався днями під час традиційного пікніка у Білому домі для членів Конгресу, передає IBTimes UK. Перед виходом президента до законодавців та гостей звернулася Меланія Трамп. Коли настала черга Трампа брати мікрофон, він відразу ж переключив увагу на яскравий виступ дружини та її вміння триматися на сцені.

"Яка чудова робота. І мені ще й виступати після цього? Ненавиджу це! Мені ніколи не подобалося слідувати за нашою великою першою леді, тому що на її тлі я виглядаю не так добре", — заявив Трамп під гучний сміх натовпу, що зібрався.

Американський лідер додав, що перша леді регулярно "затьмарює" його на публіці. При цьому під час свого другого президентського терміну Меланія веде відносно закритий спосіб життя, проте кожна її рідкісна поява на публіці викликає величезний ажіотаж у ЗМІ.

Користуючись нагодою, Трамп також похвалився комерційним успіхом дружини. Він зазначив, що недавній документальний фільм "Меланія" після офіційного релізу одразу посів перше місце з переглядів на платформі Amazon Prime Video. Проте раніше компанію звинуватили у спробі купити прихильність президента США через фінансування фільму про його дружину.