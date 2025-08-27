Глобальне потепління вплинуло на лелек? Біолог назвав головну загрозу

Птахам дуже важливо повернутися в Україну раніше

Глобальне потепління впливає на строки прильоту та відльоту птахів у вирій. У порівнянні з тим, що було 30 років тому, вони більше часу проводять в Україні. Дуже важливо раніше повернутися з Африки, щоб знайти вільне гніздо. Інакше пташенята можуть не встигнути зміцніти.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.

"Протягом двох-трьох років це непомітно. А якщо проаналізувати останні років тридцять, то бачимо, що перелітні птахи, не тільки лелеки, почали прилітати до нас дещо раніше й пізніше відлітати", – розповів зоолог.

При цьому осіння міграція менш помітна, каже він. Адже чим раніше прилетіла пара, тим у неї більше часу виростити здоровий молодняк.

"Пізніше прилетів лелека — не знайшов гнізда, і тоді тиждень-два, а той й три мусить тягати гілля, щоб його збудувати. А це ризик, що малеча не встигне зміцніти до періоду міграції. Тому кожен день дуже важливий", – пояснив Подобайло.

Білий лелека, інфографіка

Раніше він розповів, що молоді птахи орієнтуються в польоті, керуючись інстинктом, за зорями та магнітним полем нашої планети. До того ж вони летять у зграях разом з більш досвідченими лелеками. В Африці вони не будують гнізд та не виводять пташенят.