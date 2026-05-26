Виникло після танення льодовика: На Волині є озеро з кришталевою водою, де "водяться" русалки

Туман над водою створює загадкову атмосферу

У волинських лісах є озеро, яке оповите містикою і легендами. Особливо загадково воно виглядає вранці, коли над водою стелиться густий туман.

Йдеться про озеро Гнялбище, яке також відоме під назвою Данилове. Воно розташоване в Ковельському районі та входить до природного комплексу "Озерянське намисто" — ланцюга з 12 лісових водойм. Озеро має карстове походження і сформувалося після танення льодовика, зберігши майже первісний вигляд природи, як написали в Funtime.

Береги тут заболочені, вкриті очеретом і вільхою, тому місцевість залишається важкодоступною та тихою. Вода настільки прозора, що навіть на глибині кількох метрів можна розгледіти водорості. Через це вранці, коли піднімається туман, озеро набуває майже містичного вигляду — місцеві іноді кажуть, що тут "оживають" легенди про русалок і водяників.

Дика природа навколо озера Гнялбище. Фото: Вікіпедія

Водяні лілії на озері. Фото: Вікіпедія

Друга назва озера – Данилове – пов’язана з давнім переказом про селянина Данила із села Осьмиговичі, який нібито мав особливий зв’язок із цією місциною.

Гнялбище приваблює рибалок та туристів

Тут водяться щука, окунь, карась, лин та інші види риби. Пляжу тут немає, але облаштовано дерев’яний пірс, з якого зручно ловити рибу.

Для туристів це місце підходить для "дикого" відпочинку: можна ставити намети, ночувати в лісі та спостерігати за природою. У навколишніх лісах трапляються рідкісні тварини, зокрема видри та сірі журавлі, занесені до Червоної книги України.

Будиночок біля озера. Фото: Вікіпедія

Озеро є частиною туристичного маршруту "Озерянське намисто" довжиною близько 27 кілометрів, який проходить через 12 водойм. Подорож цим маршрутом зазвичай займає кілька днів і дозволяє побачити маловідому Волинь.

Дістатися сюди можна з Ковеля до села Пересіка, а далі — пішки або велосипедом лісовими стежками.

