Багатьох пенсіонерів чекають солідні доплати в червні: хто і скільки отримає грошей

Зміни торкнуться працюючих пенсіонерів і тих, хто досяг певного віку

В червні для пенсіонерів України та Києва зокрема відбудеться кілька змін.

Частина пенсіонерів отримає більшу виплату. Це стосується тільки тих, хто продовжив трудову діяльність і пропрацював ще 24 місяці. Для таких пенсіонерів в квітні був перерахунок виплат, але через бюрократичні особливості, кошти підвищення пенсії вони отримають тільки в червні одразу за три місяці: квітень, травень та червень.

Важливо також, що в червні, пенсіонери, які перетнули вікову межу у 70, 75 та 80 років отримають вікові надбавки. Вони призначаються з місяця, на який припадає день народження і в цей місяць виплачуються у пропорційному до кількості днів розмірі. З 70 років доплата становить 300 грн до базової пенсії, з 75 0 456, з 80 — 570 грн. Виплати не сумуються.

Для пенсіонерів Києва важливо знати про ще одну зміну — регіональна "гарячі лінії" ПФУ більше не працюють. Отримати консультацію можна через єдиний контакт-центр. Працює він в понеділок-п'ятницю з 8:00 до 20:00, а в суботу з 8:00 до 14:00, неділя вихідний.

Номери ПФУ для звернень громадян:

0 800 503 753 (безплатно);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

