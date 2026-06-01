Ера бетонних будинків відходить у минуле: як забезпечити себе житлом екологічніше і дешевше

Технологія прийшла з Стародавнього Китаю і їй понад 5000 років

Звичайна земля під ногами та картонні тубуси з-під макулатури можуть стати основою для будівництва житла майбутнього. Це рішення може замінити традиційний бетон.

Інженери з австралійського Університету RMIT створили новий будівельний матеріал. Він зменшить викиди вуглекислого газу на 80% та одночасно вирішити проблему утилізації паперових відходів, пише okdiario.

Технологія отримала назву "утрамбована земля, отримана картоном". Вчені взяли за основу стародавній метод будівництва з глини та ґрунту, але суттєво його вдосконалили. Замість того щоб додавати в суміш цемент для міцності, вони спресували вологу землю всередині тубусів із переробленого картону.

Картонна оболонка виконує роль постійного каркаса. Коли земля всередині розширюється під тиском, міцний картонний тубус не дає їй розсипатися, що робить конструкцію дивовижно стійкою до навантажень.

Класичний процес покрокового трамбування землі в опалубці. Джерело: GreenSpec

Окрім екологічності, такий матеріал має ще кілька суттєвих переваг:

Енергоефективність: Земляні стіни мають високу термальну масу — вони природним чином утримують тепло взимку та прохолоду влітку, що дозволяє економити на опаленні та кондиціонерах.

Земляні стіни мають високу термальну масу — вони природним чином утримують тепло взимку та прохолоду влітку, що дозволяє економити на опаленні та кондиціонерах. Дешева логістика: На будівельний майданчик потрібно привезти лише легкі картонні труби, а заповнити їх можна ґрунтом безпосередньо з ділянки, де зводять дім.

Сучасна інтерпретація стародавньої техніки rammed earth. Джерело: Terraviva

Наразі розробка пройшла успішні лабораторні тести. Матеріал продемонстрував міцність, достатню для будівництва стін і опорних колон у малоповерхових будинках. Тепер автори технології планують перевірити її довговічність та стійкість до вологи в реальних погодних умовах.

Раніше "Телеграф" писав, у будівництві з'явилася екологічна та довговічніша альтернатива бетону.