"Просто титани". В Києві випускники здивували українців оригінальними стрічками (фото)

Одинадцятикласників помітили на Лук'янівці

У Києві випускники однієї зі школи здивували перехожих та мережу. Адже замість класичних стрічок з написом "Випускний 2026" вони обрали подвійні.

Як зазначила дівчина в Threads, вона побачила випускників на Лук'янівці в Києві. На спинах у них на стрічці було написано "Виживші 2026".

"До речі, сьогодні в маці (McDonald's — ред.) на Лукʼянівці бачила випускників зі стрічками "Виживші 2026". З одного боку зацінила їх дотепність, з іншого — невимовно боляче за них", — йдеться у повідомлені.

Хоч авторка і не прикріпила фото, в коментарях вже показали, як це виглядало. Випускники обрали білі двосторонні стрічки напис на спині "Виживші 2026" був зроблений під імітацію крові — яскраво червоний з потьоками.

Випускники зі стрічкою Виживші

У коментарях користувачі зазначали, що з одного боку ці стрічки можна розцінювати як сарказм, а з іншого як іронію. Адже діти закінчили школу на 5 рік повномасштабного вторгнення. Люди писали:

Моя дитина закінчила школу минулого року. Коли я її вела в перший клас в 2014 — почалась війна. Коли вона закінчила школу — війна ще тривала, триває і досі. Цьому поколінню дітей можна лише поспівчувати.

Кожен повинен мати таку стрічку на кінець року.

Зараз усі випускники для мене просто титани.

Добре, що в малих все добре з гумором, бо вони і так не мали нормальних шкільних років ще від ковіда.

