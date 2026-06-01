Жодна не носить його прізвище. Як виглядають дочки Путіна і ким вони працюють (фото)

Жодна з дочок Володимира Путіна ніколи публічно не мала його прізвища, а сам російський диктатор багато років приховує їхні родинні зв’язки.

Офіційно у шлюбі з Людмилою Путіною у нього народилися дві доньки — Марія та Катерина. "Телеграф" розповідає, що відомо про дочок Путіна і як вони виглядають.

Старша донька

Марія Воронцова народилася 28 квітня 1985 року у Ленінграді (зараз Санкт-Петербург). Вона здобула біологічну освіту в Санкт-Петербурзькому державному університеті, а у 2011 році закінчила навчання на факультеті фундаментальної медицини Московського державного університету.

Вона є кандидатом медичних наук та лікарем-ендокринологом. Воронцова займається біомедичною та спеціалізується на дослідженнях у галузі ендокринної системи, що відповідає за гормональну регуляцію. Також відомо, що вона є співвласником компанії, яка бере участь у реалізації одного з великих приватних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я. Крім того, з непідтверджених чуток, відомо про її можливу роль радника Путіна у сфері генетичних технологій.

Марія була одружена з нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. Повідомляється, що пара може мати двох дітей, проте ця інформація офіційно не підтверджена. Точні обставини та час розставання пари залишаються невідомими.

Марія Воронцова та Йорріт Фаассен

Молодша дочка

Катерина Тихонова народилася 31 серпня 1986 року у Дрездені (Німеччина). Замість батьківського прізвища взяла модифіковане по батькові своєї бабусі по материнській лінії — Катерини Тихонівни Шкребньової.

За освітою — фізик-математик, керівник науково-освітнього фонду "Іннопрактика" та низки структур при МДУ. У молодості вона професійно займалася акробатичним рок-н-ролом та брала участь у світових чемпіонатах.

Також повідомлялося, що вона нібито стала співвласником великого підприємства, яке займається виробництвом дронів, які застосовуються проти українців. У травні 2025 року з’явилися дані про те, що Тихонова розглядається як можлива наступниця Путіна на посаді глави Кремля.

Катерина Тихонова, за повідомленнями ЗМІ, була одружена з сином близького соратника Путіна Кирилом Шамаловим. Їхній шлюб нібито розпався до початку 2018 року. Пізніше в пресі з’являлися відомості про її стосунки з одруженим балетмейстером Ігорем Зеленським. Журналісти також повідомляли про можливу спільну дочку пари, яка народилася у 2017 році.

Катерина Тихонова та Ігор Зеленський

