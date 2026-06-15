Трамп висловився про війну в Україні та конфлікт з Іраном. Головне про саміт G7

Голови та представники країн вже прибувають

З понеділка, 15 червня, по середу, 17 червня, у французькому курортному місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера відбудеться саміт лідерів Групи семи (G7). Президент США Дональд Трамп вже приземлився і прямує до готелю.

У цьому матеріалі "Телеграф" оперативно передає про події саміту. Зауважимо, що серед основних тем зустрічі — мирні переговори щодо закінчення війни Росії проти України, а також ситуація навколо Ірану, зокрема підписання угоди зі США та відкриття Ормузької протоки.

15 червня, понеділок

19:40 Наразі я зосереджений в Україні. Ми провели гарні розмови із Зеленським та Путіним — обидва лідери, схоже, відкриті для діалогу, — Трамп. Про це президент США заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7 у Евіян-ле-Бені.

Дональд Трамп, спілкуючись із пресою, заявив, що "дуже радий" через підписання угоди з Іраном. Він додав, що Ормузька протока вже частково відкрита і буде повністю відкрита у п'ятницю після того, як буде підписано угоду в Швейцарії.

Трамп додав, що американські військові "шукають кілька мін" у протоці.

На запитання, чи підпише він особисто угоду, Трамп відповів, що натомість це зробить віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Трамп заявив, що за проходження протокою з судів не стягуватиметься жодне мито, і додав, що хоча США не потребують допомоги, було б непогано, якби в Ормуз прибули "один-два кораблі з кількох країн".

18:00 Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, щойно приземлився поблизу Евіана і прямує до готелю Royal Hotel. Згідно з програмою, яка є в нашому розпорядженні, зустріч лідерів G7 щодо України запланована на 16 червня на 10 ранку за Києвом.

Програма саміту "Групи семи"

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у робочій сесії G7 завтра, 16 червня.

Низка лідерів вже також прибули на саміт. Зокрема йдеться про:

прем'єр-міністра Канади Марка Карні та його дружину Діану Фокс Карні

прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і його дружину Вікторію Стармер

голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн

Раніше "Телеграф" розповідав, що запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт "Групи семи" може бути пасткою, адже російського главу у разі прибуття мають заарештувати і доставити в Гаагу.