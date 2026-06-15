Трамп уже прилетел в Эвиан. Главное о саммите G7

Главы и представители государств уже прибывают

С понедельника, 15 июня, по среду, 17 июня, во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера проходит саммит лидеров Группы семи (G7). Президент США Дональд Трамп уже приземлился и направляется в гостиницу.

В этом материале "Телеграф" оперативно рассказывает о событиях саммита. Среди основных тем встречи — мирные переговоры по окончанию войны России против Украины, а также ситуация вокруг Ирана, в частности подписание соглашения с США и открытие Ормузского пролива.

15 июня, понедельник

18:00 Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, только что приземлился вблизи Эвиана и направляется в отель Royal Hotel. Согласно программе, которая есть в нашем распоряжении, встреча лидеров G7 по Украине запланирована на 16 июня на 10 утра по Киеву.

Программа саммита "Группы семи"

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в рабочей сессии G7 завтра, 16 июня.

Ряд лидеров уже прибыли на саммит. В частности, речь идет о:

премьер-министре Канады Марк Карни и его жене Диане Фокс Карни

премьер-министре Великобритании Кире Стармере и его супруге Викторие Стармер

главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приглашение президента России Владимира Путина на саммит "Группы семи" может быть ловушкой, ведь российский глава в случае прибытия должен быть арестован и доставлен в Гаагу.