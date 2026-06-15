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Трамп намагався натиснути на Зеленського за допомогою Усика, але облажався (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Олександр Усик Новина оновлена 15 червня 2026, 17:10
Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Олександр Усик. Фото Getty Images

У США забули про важливу деталь в українській політиці

Політолог Олесь Доній прокоментував гучне фото українського боксера, чемпіона світу в гевівейті, олімпійського чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) з президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен приїхав до США та провів кілька зустрічей на найвищому рівні.

Що потрібно знати

  • Трамп прийняв Усика в Овальному кабінеті
  • Доній назвав цю зустріч важелем тиску на президента України
  • Олесь додав, що у США не можуть тиснути на Зеленського таким чином

Відповідний коментар Донія наводить "Київ24". Олесь зазначив, що адміністрація Трампа за допомогою Усика намагалася чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, однак у США забули, що в Україні "немає виборчого процесу", а його перезапуск може здійснити лише Зеленський.

Зустріч Усика з Трампом — це безперечно засіб тиску на Зеленського збоку США. Якщо Зеленський не буде погоджуватись на щось, то теоретично США можуть зробити ставку на другого, розкрученого і популярного не політичного політика. Це очевидно і працює лише, коли є демократія.

Але є речі неочевидні для Трампа. В Україні вже давно немає демократії, бо немає демократичних процедур (виборів). Це прокол адміністрації Трампа, яка думає, що таким чином може тиснути на Зеленського.

Олесь Доній

Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

У червні Олександр вирушив до США, де несподівано зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та іншими американськими чиновниками. Ця зустріч викликала безліч обговорень з приводу початку політичної кар’єри спортсмена та мети візиту до Вашингтона, а українці наробили багато мемів на цю тему.

Теги:
#Бокс #Олесь Доній #Дональд Трамп #Олександр Усик