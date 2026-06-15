Зеленський заманює у пастку? Чи можуть Путіна арештувати на саміті G7

У Франції зберуться не тільки європейські лідери

Пропозиція президента України Володимира Зеленського російському президенту Володимиру Путіну зустрітись на самі G7 залишилась без відповіді. Однак ймовірність приїзду кремлівського лідера викликає питання: чи можуть його заарештувати у Франції, де проходитиме саміт.

"Телеграф" вирішив розібратись в цьому питанні. Зауважимо, що саміт проходитиме у французькому місті Ев’ян-ле-Бен на березі Женевського озера 15−17 червня.

Ввечері 15 червня на подію має прибути Володимир Зеленський, який пропонував Путіну зустрітись у Франції. Ця ідея була обумовлена тим, що в одному місці одночасно будуть присутні європейські лідери та президент США Дональд Трамп. Тобто таким чином усі сторони могли б поговорити про завершення війни в Україні.

Однак станом на вечір 15 червня Кремль не відповів на пропозицію, а Путін ймовірніше не збирається прилітати. Це може бути обумовлено й тим, що президента Росії цілком можуть заарештувати згідно з ордером Міжнародного кримінального суду.

Адже усі сім країн-учасниць клубу G7 (США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія, а також Європейський Союз) є державами МКС. Вони ратифікували Римський статут і з 2023 року мають чинний міжнародний ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Зауважимо, що статут зобов'язує країну арештувати російського президента та передати підозрюваного до суду в Гаазі. Імунітет глав держав тут не діє. Окрім того, арештувати Путіна можуть прямо в аеропорті, як тільки він ступить на території тої чи іншої держави.

Однак є нюанс, під час візиту Путіна на Аляску США не арештували його, хоча є країною-учасницею "Великої сімки" та підпорядковуються Римському статуту.

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