Росіян чекає складна зима: головні заяви Зеленського з саміту G7

Україна готова до закінчення війни, проте агресор такої готовності не демонструє

Президент України Володимир Зеленський не збирається їхати до російського глави Володимира Путіна на зустріч у Москву та запропонував альтернативні місця. Ба більше, глава нашої держави пообіцяв, що прийдешня зима буде для росіян не легша, ніж та, яку пережили українці.

Про це український гарант заявив на полях саміту "Великої сімки" під час конференції Reuters Next. Також він розповів і про допомогу партнерів у відновленні обʼєктів після російських атак.

"Я не поїду на зустріч із Путіним до Москви, я не граю у ці ігри. Ми можемо зустрітися в Туреччині, Швейцарії чи на Близькому Сході, але він поки що не хоче припиняти війну", — сказав президент.

Також президент наголосив, що учасники саміту G7 визнали лідерство України. За його словами, протягом останніх місяців Україна продемонструвала готовність до переговорів і встановлення режиму тиші, а також показала сильні позиції на полі бою, зокрема завдяки розвитку українських військових технологій і далекобійних спроможностей. Глава держави додав, що країни "Великої сімки" поділяють таку оцінку ситуації.

Інші заяви Зеленського:

Росія має знати, що у нас була жахлива зима, і в них вона теж буде не з легких

60% росіян хочуть зупинити війну

Трамп позитивно поставився до прохання України надати ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Команди обох країн працюватимуть над цим питанням.

Франція допоможе відновити саркофаг ЧАЕС, а Швейцарія – Києво-Печерську лавру

Абрамович може бути [посередником між Росією та Україною], це залежить від Путіна. Кожна країна має вирішити, хто представлятиме на технічному чи на рівні радників з нацбезпеки, хто їх представлятиме

Росія знайде спосіб заблокувати шлях України до ЄС. Вони не хочуть бачити нас успішними.

Політично Україна готова до закінчення війни і припинення вогню, але Росія не демонструє активності щодо цього,

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що американський президент Дональд Трамп знову розкритикував підтримку України від попередніх лідерів США. Проте у його словах є неточності, які викликають питання.