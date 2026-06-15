Трамп фліртував з жінкою Макрона? Фірмовий жест президента США потрапив на відео

На кадрах можна побачити імітацію поцілунків в несподіване місце

У понеділок, 15 червня, президент США Дональд Трамп і дружина президента Франції Бріжит Макрон трималися за руки впродовж 13 секунд. Їхня зустріч сталася на саміті лідерів країн G7.

Відповідне відео опублікувало онлайн-медіа Clash Report.

Очільник Білого дому потиснув руку Еммануелю Макрону, а потім перейшов до першої леді Франції. Спочатку він удав, що цілує її волосся біля висків, після чого перейшов до свого фірмового рукостискання.

Американський президент традиційно тягнув її руку до себе, як він завжди робить з лідерами держав, та трусив рукою. Водночас він щось казав Макрону, примудрившись жестикулювати лівою.

Нарешті Трамп випустив руку Бріжит та пропустив її перед собою. Утрьох вони вирушили до наступної локації – дружина Макрона попереду, а глави США та Франції позаду.

Фірмове рукостискання Трампа

Якщо слідкувати за історією рукостискань очільника Білого дому, складається враження, що це його найулюбленіше зайняття на посту президента. Під час фізичного контакту він із задоволенням демонструє домінування.

Так, в серпні 2025 року під час зустрічі в Анкориджі Трамп потягнув руку глави Росії Володимира Путіна на себе, створюючи враження контролю. Такий прийом змусив Путіна прийняти позу, схожу на легкий уклін.

У жовтні 2025 року в Єгипті на саміті щодо врегулювання війни в Газі Трамп змусив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана підняти палець угору, підбивши його руку. Турецький лідер без перебільшення виглядав переляканим.

На тому ж заході Трамп довго утримував руку Макрона силою, після чого зобразив щось схоже на армреслінг. Не відпускаючи викручену руку президента Франції, очільник Білого дому вказав йому на камеру, щоб той повернувся туди обличчям.

Трамп продовжував утримувати Макрона і далі, внаслідок чого візаві спробував відтягнути руку американського президента лівою, натиснувши на його лікоть. Загалом Їхнє рукостискання тривало приблизно 30 секунд, доки Трамп не відпустив його сам.

Нарешті у травні 2026 року голові КНР Сі Цзіньпіну вдалося переграти очільника Білого дому в його улюбленій "підлітковій" забаві. Китайський лідер не дав Трампу притягнути свою руку та їхнє рукостискання було схоже на перетягування каната.