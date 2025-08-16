Вольове рукостискання, F-22 на місці та бомбардувальники в небі: Трамп продемонстрував силу перед Путіним (фото, відео)

Подібні "силові" рукостискання Трамп застосовував і на зустрічах з іншими світовими лідерами

15 серпня в Анкориджі, на військовій базі Елмендорф-Річардсон, відбувається особиста зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Переговори проходять у форматі "3 на 3" та присвячені пошуку шляхів припинення війни в Україні.

Втім, ще до появи перших офіційних заяв медіа підхопили яскраві візуальні моменти зустрічі. "The Washington Post" і "Politico" опублікували фото рукостискання лідерів, яке виглядає як демонстрація сили з боку Трампа.

На знімку нижче видно, як він у своїй фірмовій манері тягне руку Путіна на себе, створюючи враження контролю.

ЗМІ зафіксували момент рукостистання Трампа й Путіна

А на цьому фото поза російського президента нагадує легкий уклін, що посилює символічність моменту.

ЗМІ зафіксували момент рукостистання Трампа й Путіна

Подібні "вольові" рукостискання Трамп застосовував і на зустрічах з іншими світовими лідерами. До прикладу, показуємо архівні відео, на яких видно, як очільник Вашингтона "демонструє силу".

Не менш промовистими були й військові деталі. Кортеж російського політика проїхав повз американський винищувач F-22 — унікальний літак, який є лише на озброєнні США, здатний діяти автономно та нести високоточну зброю. Під час зустрічі в небі над Анкориджем також кружляли F-35 і стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit — "невидимка", здатний доставити ядерний заряд на будь-яку точку світу.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що обох лідерів у США зустріли з офіційними почестями. Президент РФ, крокуючи червоною доріжкою, тепло привітав президента Сполучених Штатів. Атмосфера виглядала майже дружньою — ніби це зустріч давніх знайомих. Так розпочалися перші хвилини саміту Путіна й Трампа на Алясці.