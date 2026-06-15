Трамп флиртовал с женой Макрона? Фирменный жест президента США попал на видео

На кадрах можно увидеть имитацию поцелуев в неожиданное место

В понедельник, 15 июня, президент США Дональд Трамп и супруга президента Франции Брижит Макрон держались за руки в течение 13 секунд. Их встреча прошла на саммите лидеров стран G7.

Соответствующее видео опубликовало онлайн-медиа Clash Report.

Глава Белого дома пожал руку Эммануэлю Макрону, а затем перешел к первой леди Франции. Сначала он сделал вид, что целует ее волосы у висков, после чего перешел к своему фирменному рукопожатию.

Американский президент традиционно тянул ее руку к себе, как он всегда делает с лидерами государств, и тряс рукой. В то же время он что-то говорил Макрону, умудрившись жестикулировать левой.

Наконец Трамп выпустил руку Брижит и пропустил ее перед собой. Втроем они отправились на следующую локацию – жена Макрона впереди, а главы США и Франции позади.

Фирменное рукопожатие Трампа

Если следить за историей рукопожатий руководителя Белого дома, создается впечатление, что это его любимое занятие на посту президента. При физическом контакте он с удовольствием демонстрирует доминирование.

Так, в августе 2025 года во время встречи в Анкоридже Трамп потянул руку главы России Владимира Путина на себя, создавая впечатление контроля. Такой прием заставил Путина принять позу, похожую на легкий поклон.

В октябре 2025 года в Египте на саммите по урегулированию войны в Газе Трамп принудил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поднять палец вверх, подбив его руку. Турецкий лидер без преувеличения выглядел испуганным.

На том же мероприятии Трамп долго удерживал руку Макрона силой, после чего изобразил нечто похожее на армреслинг. Не отпуская выкрученную руку президента Франции, глава Белого дома указал ему на камеру, чтобы тот повернулся туда лицом. Трамп продолжал удерживать Макрона и дальше, в результате чего визави попытался оттянуть руку американского президента левой, нажав на его локоть. Их рукопожатие длилось примерно 30 секунд, пока Трамп не отпустил его сам.

Наконец, в мае 2026 года главе КНР Си Цзиньпину удалось переиграть главу Белого дома в его любимой "подростковой" забаве. Китайский лидер не дал Трампу притянуть свою руку и их рукопожатие походило на перетягивание каната.