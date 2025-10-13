Трамп застосував "силу" проти Макрона та Ердогана (курйозне відео)

Президенти Туреччини та Франції були збентежені

У понеділок, 13 жовтня, президент США Дональд Трамп не забув про свої фірмові рукостискання на саміті в Єгипті щодо врегулювання війни в Газі. Він продемонстрував силу та домінування над своїми колегами з Туреччини та Франції перед камерами.

Що потрібно знати:

Дональд Трамп традиційно продемонстрував свій домінуючий стиль із лідерами Туреччини та Франції

Трамп змусив Ердогана підняти палець догори

Рукостискання Трампа з Еммануелем Макроном тривало близько 30 секунд

Відповідні відео розійшлися соцмережами. Глави держав виглядали розгубленими, попри попередній досвід спілкування із Трампом.

Під час протокольної фотосесії після рукостискання Трамп змусив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана підняти палець угору, підбивши його руку. Турецький лідер без перебільшення виглядав переляканим. Ймовірно, за 22 роки його правління ніхто не дозволяв собі такої поведінки.

Примітно, що в деяких регіонах Близького Сходу піднятий великий палець вгору історично сприймається як вульгарний жест, еквівалентний західному "середньому пальцю". Однак у Туреччині він поступово став нейтральним чи західним символом схвалення під впливом глобалізації.

Що ж до глави Франції Еммануеля Макрона, його руку Трамп довго утримував силою, після чого зобразив щось схоже на армреслінг. Не відпускаючи викручену руку Макрона, голова Білого дому наказово вказав йому на камеру, щоб той повернувся туди обличчям. За кадром чути клацання камери в цей момент.

Трамп продовжував утримувати руку французького лідера і далі, внаслідок чого візаві спробував відтягнути руку Трампа лівою, натиснувши на його лікоть. Після цього президент США щось повчально сказав, підкріпивши свої слова жестом вказівного пальця лівої руки та лише тоді відпустивши свого співрозмовника. Рукостискання Трампа та Макрона тривало приблизно 30 секунд.

Варто зазначити, що Макрон відомий своїми навичками дипломатії та стресостійкістю. Практично з будь-якої ситуації він виходить, зберігши обличчя. Одним із добрих прикладів є зупинка руху в Нью-Йорку наприкінці вересня, в день відкриття сесії Генасамблеї ООН, через кортеж Трампа.

Тоді президент Туреччини, якого поліцейські зупинили через Трампа, виглядав дуже незадоволеним. Макрон вийшов з машини та пішов пішки разом з охороною. Ба більше, він зателефонував Трампу прямо із пробки та почав жартувати, а потім йому вдалося перевести розмову на дипломатичне поле – обговорювали Газу.

Попри такі навички комунікації, які він уже демонстрував у спілкуванні з Трампом, цього разу президент Франції був також трохи збентежений. Посмішку на його обличчі змінювала розгубленість, а потім знову з’являлася посмішка, і так кілька разів.

Нагадаємо, під час зустрічі в Анкориджі Трамп потягнув руку президента Росії Володимира Путіна на себе, створюючи враження контролю. Такий прийом змусив Путіна змінити позу, яка стала схожою на легкий уклін.

Під час зустрічі з Трампом президент України Володимир Зеленський "заблокував" або витримав потиск рук американського лідера.