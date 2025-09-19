Рус

Росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17. Заявила про "фатальні порушення"

Олена Руденко
Літак MH17, всі пасажири якого загинули
Літак MH17, всі пасажири якого загинули. Фото Колаж "Телеграф"

Росія продовжує брехати щодо власної провини у вбивстві 298 людей, що були у літаку MH17

Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року. РФ звинувачує ІСАО та країни Заходу в упередженості та неврахуванні аргументів російської сторони у справі щодо авіакатастрофи.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Росії, російська сторона оскаржила рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації за всіма аспектами: за підставами юрисдикції, права, що застосовувалося, фактологією, а також через нібито "фатальні порушення процедури".

Розраховуємо на те, що Міжнародний Суд ООН виявить виключно неупереджений підхід у цій резонансній справі, — йдеться у заяві МЗС РФ

Варто зазначити, що Росія має право оскаржувати рішення ICAO щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17, оскільки є членом цієї організації. Росія робить це задля затягування процесу, створення видимості "правової боротьби" та дискредитації рішення міжнародних інституцій.

Катастрофа рейсу MH17 — що відомо

У липні 2014 року в небі над Донецькою областю зазнав катастрофи лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Борт виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, всі 298 людей, що були у літаку, загинули.

Міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак збила ракета, випущена з зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", який російські військові розмістили поблизу міста Шахтарськ. У 2022 році суд визнав винними у знищенні лайнера низку російських військових та членів терористичної організації "ДНР", зокрема терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

У липні 2025 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію відповідальною за збиття рейсу MH17 та за численні порушення прав людини під час війни. Проте у РФ заявили, що не визнають рішення ЄСПЛ.

Як повідомляв "Телеграф", Міжнародна слідча група у складі 5 країн (Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна) дійшла висновку, що літак був збитий ЗРК "Бук", який належить російській 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО – причому рішення на передачу терористам "ДНР" приймав Путін особисто.

