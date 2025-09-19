Росія оскаржила в суді ООН причетність до збиття рейсу МН17. Заявила про "фатальні порушення"

Росія продовжує брехати щодо власної провини у вбивстві 298 людей, що були у літаку MH17

Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року. РФ звинувачує ІСАО та країни Заходу в упередженості та неврахуванні аргументів російської сторони у справі щодо авіакатастрофи.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Росії, російська сторона оскаржила рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації за всіма аспектами: за підставами юрисдикції, права, що застосовувалося, фактологією, а також через нібито "фатальні порушення процедури".

Розраховуємо на те, що Міжнародний Суд ООН виявить виключно неупереджений підхід у цій резонансній справі, — йдеться у заяві МЗС РФ

Варто зазначити, що Росія має право оскаржувати рішення ICAO щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17, оскільки є членом цієї організації. Росія робить це задля затягування процесу, створення видимості "правової боротьби" та дискредитації рішення міжнародних інституцій.

Катастрофа рейсу MH17 — що відомо

У липні 2014 року в небі над Донецькою областю зазнав катастрофи лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Борт виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, всі 298 людей, що були у літаку, загинули.

Міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак збила ракета, випущена з зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", який російські військові розмістили поблизу міста Шахтарськ. У 2022 році суд визнав винними у знищенні лайнера низку російських військових та членів терористичної організації "ДНР", зокрема терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

У липні 2025 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію відповідальною за збиття рейсу MH17 та за численні порушення прав людини під час війни. Проте у РФ заявили, що не визнають рішення ЄСПЛ.

Як повідомляв "Телеграф", Міжнародна слідча група у складі 5 країн (Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна) дійшла висновку, що літак був збитий ЗРК "Бук", який належить російській 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО – причому рішення на передачу терористам "ДНР" приймав Путін особисто.