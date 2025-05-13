Крапка у справі: Росію офіційно визнали винною у трагедії авіалайнера MH17

ICAO визнала, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) остаточно поставила крапку в справі пошуків винуватця трагедії пасажирського літака авіакомпанії Malaysia Airlines (рейс MH17), який було збито в небі над Донбасом у 2014 році. Організація за підсумками розгляду усіх доказів визнала Росію винною у знищенні літака та спробі приховати докази злочину.

Про це повідомив уряд Нідерландів. Зазначається, що в рішенні ICAO вказано: Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, що підтверджує правоту Нідерландів та Австралії, які у 2022 році порушили справу проти російського режиму.

"Я вітаю рішення Ради ICAO, в першу чергу для родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може забрати їхнє горе і страждання, але воно є важливим кроком на шляху до правди, справедливості та підзвітності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків", – прокоментував вирок міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Міністр іноземних справ України Андрій Сибіга написав, що також вітає висновок, зроблений ICAO. Він зазначив, що вирок демонструє, що попри спроби Росії приховати причетність до злочину, правда вийде на поверхню.

"Я вітаю важливий висновок Ради ICAO, який підтверджує відповідальність Росії за збиття літака рейсу МН17. Це ще один крок до відновлення справедливості щодо цього злочину. І чіткий сигнал: незалежно від того, скільки грошей і зусиль Росія вкладає в брехню, щоб приховати свої злочини, правда перемагає, і справедливість перемагає", – сказано у повідомленні.

Пасажирський літак, який належав авіакомпанії Malaysia Airlines (рейс MH17) був збитий на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року під час рейсу MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Під час катастрофи загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу – всього 298 осіб. Міжнародна слідча група у складі 5 країн (Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна) дійшла висновку, що літак був збитий ЗРК "Бук", який належить російській 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО – причому рішення на передачу терористам "ДНР" приймав Путін особисто.

Росія намагалася всіляко приховати свою причетність, паралельно звинувачуючи Україну. Але попри все це 17 листопада 2022 року у Нідерландах було винесено вирок у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17. Окружний суд Гааги визнав росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка винними у знищенні літака та вбивстві пасажирів та заочно засудив їх до довічного ув’язнення. "Телеграф" розповідав, що треба знати про справу.