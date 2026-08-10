Дивіться на очі та зябра: як за декілька секунд виявити зіпсовану скумбрію в магазині

Кілька деталей допоможуть не помилитися з вибором

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Навіть заморожену скумбрію можна перевірити на свіжість ще до покупки. Для цього достатньо звернути увагу на кілька зовнішніх ознак, які допоможуть уникнути неякісного продукту.

На що саме варто дивитися, які зміни свідчать про псування риби та чому стан очей і зябер є одним із головних показників якості, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко.

Очі — один із головних показників свіжості

За словами Олени Сидоренко, ці рекомендації актуальні насамперед для скумбрії, яку продають у замороженому вигляді як базовий продукт, а також для вже обробленої, зокрема солоної риби. Експертка радить насамперед звернути увагу на очі риби.

"Очі не повинні бути впалими. Не завжди їх можна добре побачити, але самої впадини бути не повинно. Вони не повинні бути кров'янистими чи каламутними — лише прозорими й блискучими", — пояснила вона у коментарі "Телеграфу".

Якими мають бути зябра

Ще одна важлива ознака свіжості — колір зябер. Саме вони, за словами експертки, швидко реагують на псування продукту.

"Зябра повинні бути яскраво-червоними або рожево-червоними. У жодному разі не бурими, не сірими, не сіро-зеленими, не чорними чи чорно-зеленими. Вони не повинні бути темними", — наголосила Олена Сидоренко.

Як вибрати свіжу скумбрію. Інфографіка ШІ "Телеграф"

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