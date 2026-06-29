Забрав у неї корову і обніс хату високим парканом: що відомо про дружину Лукашенка, яка живе в забитому селі

Вже понад 30 років вони не мешкають разом, але не розлучаються

Попри те, що Олександр Лукашенко вже понад три десятиліття керує Білоруссю, про його законну дружину відомо небагато. Галина Лукашенко майже не з'являється на публіці, не супроводжує чоловіка на міжнародних заходах і давно веде окреме від нього життя. Проте офіційно подружжя досі не розлучене.

Галина Лукашенко (дівоче прізвище — Желнерович) народилася 1 січня 1955 року в селі Рижковичі Могильовської області. Саме там вона познайомилася з майбутнім президентом Білорусі — вони навчалися в одній школі.

Після випуску обоє вступили до Могильовського педагогічного інституту, а у 1975 році одружилися. Того ж року в них народився старший син Віктор, а у 1980-му — Дмитро.

Весілля Олександра Лукашенка і Галини

Галина Лукашенко єдиний раз з'явилас на публіці - Ізраїль 1994 рік

Чому вони давно не живуть разом

Коли у 1994 році Лукашенко став президентом Білорусі, Галина не переїхала до Мінська. Вона залишилася жити у Шкловському районі, де працювала та вела звичне життя. Згодом подружжя фактично припинило сімейні стосунки, хоча офіційно шлюб так і не розірвало.

У 2014 році сам Лукашенко в інтерв'ю Ксенії Собчак заявив, що вони не живуть разом уже близько 30 років. На запитання, чому вони не розлучаються, він сказав: "Кому це треба?". За його словами, розривати шлюб він не став нібито через небажання травмувати синів, хоча на той момент вони вже були дорослими.

Сини Лукашенка Віктор, Дмитро і Коленька

Де живе зараз Галина Лукашенко

За даними відкритих джерел, Галина Лукашенко й досі мешкає у селі Рижовичі Могильовської області. Вона веде закритий спосіб життя, не дає інтерв'ю та не бере участі в державних заходах. Відомо також, що тривалий час працювала у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення населення.

Галина Лукашенко

Чому її називають "дамою з коровою"

Прізвисько "дама з коровою" закріпилося за Галиною Лукашенко багато років тому після появи фотографії, на якій вона доїть корову. Сам Лукашенко, за чутками, сильно розлютився через це.

Галина Лукашенко - дама з коровою

Після цього він навіть розпорядився забрати тварину, виставити охорону біля її будинку та звести навколо нього високу огорожу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лукашенко має нову 22-річну фаворитку. Білоруський диктатор дарує їй… іграшки.