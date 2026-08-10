Без грошей і акаунту через один клік: 5 схем шахраїв у Telegram, на які купуються навіть досвідчені

Блогер назвав ТОП-5 способів, якими шахраї полюють за довірливими громадянами

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Українці можуть стати жертвою шахраїв у Telegram навіть не здогадуючись про це. Проте цього можна уникнути, якщо знати основні схеми зловмисників в мережі.

Про це пише блогер Макс Маршал у Facebook. За його словами, шахраї використовують як класичні, так і дуже витончені схеми.

Блогер наголосив, що Telegram зараз — це не просто месенджер, це такий собі дикий "ринок шахрайства з 90-х", де в кожному "провулку" вас хочуть обманути. На практиці воно працює наступним чином:

"Голосувалки" за "дітей" (Класика "розводу")

Уявіть, пише вам старий друг, з яким сто років не бачилися, і просить "проголосувати за племінницю" у конкурсі малюнків. Ви, як добра людина, тицяєте на лінк — і акаунт вже у шахраїв, і з нього спам-розсилка по ваших контактах з проханням дати грошей до зарплати.

"На практиці це працює так: Telegram просить "підтвердити особу" через код. Як тільки ви ввели той код з СМС — все, ви вилетіли зі свого акаунту, а шахраї вже розсилають таку саму х*рню вашим контактам. Порада від душі: Бачите "проголосуй" — шліть лісом або дзвоніть другу через інші канали. Скоріше за все, його вже "угнали", — зазначив блогер.

Халявні гроші від держави (Пастка для бідних)

А знаєте ви, що "єДопомога" в Telegram — це в 99% випадків просто спосіб викачати гроші з вашої карти? Малюють канал, один в один як "Дія", пишуть про виплати по 6500 грн. Ви заходите, вводите номер карти і — CVV-код.

"Друзі, ну який CVV-код для отримання грошей? Це ж міна уповільненої дії: ввів — і через хвилину на карті нуль. Як не попастись? Держава не роздає бабло в чатах. Тільки офіційний застосунок", — вказав Маршал.

"Друг у біді" ("Розвод" на довірі)

Це найнебезпечніша схема, бо б'є по емоціях. Створюють клон акаунту ваших мами/брата/свата, ставлять те саме фото і пишуть: "Виручай, попав у ДТП, треба 5 тисяч до вечора".

"Мало хто знає: Шахраї просто копіюють ім'я, а нікнейм міняють на одну літеру. Ви в паніці навіть не дивитесь, що там замість "o" стоїть "0" Що робити? Перед тим як кидати гроші, наберіть цю людину. Якщо каже "яке ДТП, я борщ їм" — значить, вас хотіли "кинути", — пояснив блогер.

Безоплатний Premium (Сир у мишоловці)

Ось як шахраї обманюють жертву: прилітає подарунок — "Telegram Premium на рік безкоштовно". Ну хто ж відмовиться від такої пропозиції?

"Насправді це означає: Ніякого преміуму не буде. Буде фішингова сторінка, де ви самі віддасте ключі від квартири, де гроші лежать. Запам'ятайте: Telegram НЕ ДАРУЄ преміуми просто так через посилання. Це розвод для наївних", — наголосив Маршал.

Крипто-гуру (Фінансова яма)

Ніколи не несіть гроші "трейдерам" з Telegram, за "сигнали для торгівлі", поки не готові ці гроші просто спалити.

"Обіцяють "ікс іксів" і золоті гори, ви кидаєте їм 100 баксів, вам малюють у боті, що там уже 1000. А щоб вивести — "докинь ще 200 на комісію". Це ж розвод чистої води! Ви просто годуєте орду ледарів", — зазначив Маршал.

Як не потрапити на гачок шахраїв?

Блогер також розповів, як уникнути потрапляння в тенета шахраїв. За його словами, для цього необхідно:

Двофакторна аутентифікація. Поставте пароль на вхід, крім СМС. Без нього ваш акаунт — це прохідний двір.

Періодично завершуйте сеанси в налаштуваннях Telegram. Зайдіть у налаштування, гляньте "Пристрої". Якщо там висить якийсь "Xiaomi з Мухосранська", а у вас iPhone — вимкніть його.

Не будьте занадто добрими. В інтернеті доброта часто вилазить боком через гаманець

"Цей пост відображає особисту думку і не спрямований на образу будь-кого. Прошу розуміти контекст. Це критика ідей, а не людей. Матеріал призначений для конструктивної дискусії", — резюмував блогер.

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