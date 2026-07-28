Говорили за закритими дверима. Чим закінчилась зустріч Зеленського і Трампа

Однією з головних тем стало виробництво ракет для "Петріотів"

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У вівторок, 28 липня, президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із главою США Дональдом Трампом. Під час розмови за зачиненими дверима лідери, зокрема, обговорювали співпрацю двох країн у сфері оборони та тиск на РФ.

"Телеграф" зібрав головні заяви президентів, озвучені за підсумками перемовин.

Що сказав Володимир Зеленський

Зустріч Зеленського і Трампа

Зеленський висловив Президенту Трампа наші співчуття у зв'язку зі смертю Ліндсі Грема.

"Він був справжнім другом України", — додав глава держави.

Глави держав, за словами українського лідера, обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Також говорили про дипломатію.

"Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі подальшої комунікації", — додав Зеленський.

Заяви Дональда Трампа

Трамп поки не робив заяв за підсумками перемовин.

Візит президента України: головне

Програма візиту розпочалася у Білому домі.

О 9-й ранку за місцевим часом лідери зустрілися в Овальному кабінеті. Розмова проходила за зачиненими дверима без присутності ЗМІ. Об 11:00 у тому ж приміщенні запланована зустріч Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Після двосторонніх переговорів із Трампом Зеленський та Нетаньягу також візьмуть участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом. Очікується, що в ході заходу з промовами на згадку про покійного виступлять президент США Дональд Трамп, телеведучий Шон Хенніті та племінниця сенатора Емілі Робертс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Трамп змінює своє ставлення до України та Росії.