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Іран після погроз Україні переключився на дружину Трампа: відео "змови" злили в мережу

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Дональд та Меланія Трампи Новина оновлена 28 липня 2026, 14:06
Дональд та Меланія Трампи. Фото Getty Images

Тегеран продовжує інформаційну кампанію проти США

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Іран продовжує сипати погрозами. Цього разу на приціл Тегерана потрапили Меланія та Беррон Трампи, дружина та син президента США Дональда Трампа.

У мережі з’явилося відео, на якому обговорюється змова проти дружини та молодшого сина голови Білого Дому. Ролик був опублікований інформаційним агентством, відомим своїми тісними зв’язками з Армією Корпусу вартових ісламської революції, повідомляє irishstar.

На кадрах невідомий на фарсі дає екстремістам вказівки про те, як і де атакувати першу леді США, підкреслюючи її слабкості для потенційних терористів. Ролик закінчується загрозою для сина Трампа: "Беррон, чекай на нас".

В Ірані загрожують Меланії Трамп
В Ірані погрожують Меланії Трамп/Фото: screenshot

На відео показані Дональд та Меланія Трамп, де вказані їхні кодові імена та процедури Секретної служби із забезпечення безпеки маршрутів під час руху кортежу. Закадровий голос стверджує, що "документи, використані в цьому відео, є результатом вилучення інформації з кількох анонімних мереж безпеки та супутникових знімків", хоча більша частина матеріалу присвячена повсякденному життю Меланії й переважно взята з відкритих джерел.

У відео показали кортеж Меланії Трамп, яка поїхала за покупками
У відео показали кортеж Меланії Трамп, яка поїхала за покупками/Фото: screenshot

Невідомий заявив, що "любов міс Трамп до моди" є її слабким місцем. Він також описав план отруєння Меланії, який могли б здійснити "борці за свободу", які мають доступ до місць (люксові магазини), куди регулярно приїжджає дружина Трампа.

Зловмисникам запропонували зіграти на любові Меланії Трамп до люксових брендів
Зловмисникам запропонували зіграти на любові Меланії Трамп до люксових брендів/Фото: screenshot

Секретна служба США у коментарі The Mirror заявила, що поінформована про це відео. Триває розслідування.

Зазначимо, що після початку війни США та Ізраїлю з Іраном Тегеран регулярно лякає Штати. На мостах та інших об’єктах інфраструктури іранська влада вивішує загрозливі рекламні щити, які відкрито закликають до смерті президента Трампа та членів його родини.

Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана
Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана/Фото: Getty Images
Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана
Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана/Фото: Getty Images
Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана
Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана/Фото: Getty Images
Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана
Антитрампівські білборди на вулицях Тегерана/Фото: Getty Images

Нещодавно Тегеран пригрозив Києву. Це сталося після того, як ЗСУ нібито атакували торгове судно Ірану на території Каспійського моря. При цьому президент України Володимир Зеленський повідомляв про "дуже хороші результати" далекобійних ударів у цьому регіоні. Під удар потрапили судна, залучені у транспортуванні військових вантажів з Ірану до РФ, та військовий корабель.

Теги:
#США #Близький Схід #Іран #Дональд Трамп #Меланія Трамп #Беррон Трамп