Небезпечно навіть підходити: як виглядає токсичний бірюзовий кратер і де його знайти (відео)

Озеро виглядає дивовижно, але купатися в ньому не можна

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У пустелі Каракуми у Туркменістані на висоті 825 метрів над рівнем моря розташоване Бірюзове озеро (кратер). З дна водойми виділяються отруйні гази, переважно метан та сірководень.

Кратер, який утворився в районі селища Дарваза в результаті геологічних робіт та заповнений бірюзовою водою, показали у TikTok. Його глибина — приблизно 15 метрів, найбільший діаметр — 58 метрів.

Водний кратер Дарваза — це мальовнича вирва з водою бірюзового кольору на дні. Приблизно за 10 кілометрів розташований знаменитий газовий кратер "Брама пекла", що горить.

Кратер "Брама пекла". Фото: uk.wikipedia.org

Провал утворився в результаті зміщення та просідання піщаного ґрунту, але на дні замість виходу газу скупчилася вода. Зазвичай водний кратер відвідують дорогою до основного вогняного "брата". На жаль, туристи залишають після себе сміття, яке вітер зносить в озеро. На поверхні плавають пластикові пляшки тощо.

Водний кратер Дарваза. Фото: silkadv.com

Однак навіть підходити близько до краю кратера слід з великою обережністю. Хоча цей кратер не горить, з його дна постійно підіймаються пухирі природного газу (метану та інших підземних сумішей).

Озеро посеред пустелі виглядає дивовижно. Фото: silkadv.com

Крім того, до води потрібно близько 15 метрів спускатися крихкими піщано-вапняковими схилами кратера. Якщо туди спуститися або впасти, вибратися самостійно без спеціального альпіністського спорядження практично неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найвідоміше озеро України, Синевир, значно обміліло. Що з ним відбувається та чи є небезпека, що водойма зникне.