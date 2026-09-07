Синевир зникає? Що насправді коїться з найвідомішим озером України (фото, відео)

Вже почалися дощі, які поступово наповнять струмки, що живлять водойму

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Найбільше гірське озеро України, Синевир, суттєво обмілів через тривалу спеку та дефіцит опадів влітку. Вода сильно відступила, а площа водойми зменшилася.

Відео, як зараз виглядає обмілілий Синевир, показали в Instagram. Кадри дуже сумні, повноводне ще на початку літа озеро, суттєво зменшилося.

Масштаб проблеми особливо вражає при порівнянні. На фото кореспондентки "Телеграфа" — повноводний Синевир у червні цього року.

Повноводний Синевир у червні 2026. Фото: "Телеграф"

Після зими та весни водойма більша, ніж після літнього сезону. Фото: "Телеграф"

Вже у серпні СИневир значно обмілів. Фото: Нацпарк "Синевир"

Рівень воли зменшився. Фото: Нацпарк "Синевир"

Обмілілий Синевир. Фото: Нацпарк "Синевир"

Оголилися береги. Фото: Нацпарк "Синевир"

Синевир розташований в Українських Карпатах у Закарпатській області на висоті 989 метрів. Озеро вважають серцем українських Карпат, через неймовірні пейзажі.

Синевир може зникнути?

Варто зазначити, що літнє обміління Синевиру є типовим для цього озера. Як пояснили на Facebook-сторінці Національного природного парку "Синевир", озеро є проточним, тобто його водний баланс залежить від опадів і притоку з гірських потоків.

У посушливі періоди кількість води, яка надходить до водойми, зменшується, а природний відтік продовжується, тому гладь озера скорочується. Фахівці пояснили, що природна амплітуда коливань рівня води в озері може сягати 4-7 метрів. Змінюється площа водного дзеркала – приблизно від 4,45 до 7,58 га, а також об'єм води, який може коливатися орієнтовно від 350 до 460 тис. кубометрів.

Обміління цього року досить значне через спекотне та сухе літо. Приплив води з гірських схилів зменшився, а деякі потічки, які живлять озеро, майже пересохли.

"Тому Синевир не має однієї сталої площі, яка залишалася б незмінною протягом року. Коли рівень високий — озеро розливається ширше по своїй природній улоговині. Коли рівень падає — частина мілководних ділянок оголюється, і водне дзеркало візуально стає значно меншим. Це не означає, що озеро "зникає". Це означає, що його природна гідрологічна система перебуває у фазі низької водності", — наголосили у Нацпарку.

Наприклад, сильне обміління озера спостерігалося також у 2018 році. Тоді вода відступила майже на два метри.

Таким був Синевир у серпні 2018. Фото: mukachevo.net

Міліє не лише Синевир

Найбільше обміління на Синевирі зазвичай фіксується у серпні-вересні. Потім, коли стає прохолодніше та починаються осінні дощі, водна гладь збільшується.

Проте цього року влітку та на початку осені через спеку та посуху також фіксується значне обміління річок Дністер і Дунай. Зокрема водність Дністра на ділянці від витоку до Заліщиків знизилася до критичних 8–19% від норми. Оголилися кам'янисті береги, а у Хмельницькій області помітно пересохли мальовничі локації, зокрема частини Бакотської затоки.

Ще сумніша ситуація на Дунаї. Водність української частини річки знизилася до 38–43% від норми. Низький рівень води ускладнює судноплавство, створює ризики для водопостачання та роботи енергетичних об’єктів. Також обміління впливає на сільське господарство і посилює навантаження на природні екосистеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дістатися до озера Синевир, що там можна подивитися та де зупинитися. Восени Карпати набувають особливої мальовничості.