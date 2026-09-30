Укр

Кот-грабитель стал звездой сети: видео самого милого "преступления" всех времен

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Полиция не задержала хвостатого нарушителя
Полиция не задержала хвостатого нарушителя. Фото Коллаж "Телеграф"

На месте правоохранителей ждал четырехлапый сюрприз

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В Турции произошло самое милое нарушение безопасности банка: сигнал тревоги вызвал кот, оставшийся в помещении на ночь. Полиция, прибыв на место, обнаружила пушистого "нарушителя".

Инцидент произошел еще в конце 2024 года, однако видео настолько забавное, что время от времени начинает снова "вируситься" в сети. В городе Кушадасы ночью в банке сработала сигнализация. Когда на место прибыла полиция, с сиренами и "мигалками" через запертую стеклянную дверь на них смотрел сидящий внутри здания банка кот, рассказывает The Star.

Пушистик был несколько растерян, но в целом невозмутим. Вероятно, кот забрел в банк днем и его не заметили, закрывая помещение.

Начальник местной полиции подтвердил, что никаких уголовных признаков или повреждений не было, а котика без проблем изъяли с места происшествия. После инцидента банк заявил, что протоколы безопасности будут пересмотрены, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций.

Видео кота-грабителя стало очень популярным в сети. Оно вызвало активный отклик – кто-то восторгался навыками скрытности кота, а кто-то шутил, что он подготовил банк для предстоящего ограбления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как за несколько секунд проверить, насколько умен ваш кот. Для этого не нужны специальные устройства или сложные задачи – достаточно лакомства и собственной руки.

Теги:
#Турция #Банк #Кит #Полици #відео