Наскільки розумний ваш кіт: перевірте свого пухнастика за кілька секунд

IQ-тест, який можна провести вдома

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У соцмережах набирає популярності жартівливий тест для котів, за допомогою якого власники перевіряють, наскільки кмітливо їхні пухнастики намагаються дістатися до улюблених ласощів.

Для цього не потрібні спеціальні пристрої чи складні завдання — достатньо смаколика та власної руки. "Телеграф" розповість, як повторити вірусний експеримент.

Як працює котячий тест

Суть "тесту" дуже проста. Власник бере смаколик, який кіт точно не проігнорує, а потім складає великий і вказівний пальці у жест "ОК".

Ласощі потрібно покласти в центр утвореного пальцями кільця або одразу за ним. А далі залишається лише спостерігати, як кіт намагатиметься дістатися до бажаного шматочка.

Тут починається найцікавіше

Щойно кіт помітить смаколик, його увага майже гарантовано перемкнеться на руку господаря. Далі все залежить від того, як саме тварина вирішить дістатися до бажаної винагороди.

Деякі коти досить швидко розуміють, що ласощі можна забрати лапою. Вони просовують її крізь кільце з пальців, підчіплюють смаколик і витягують його назовні.

Інші пухнастики діють значно прямолінійніше. Вони можуть почати штовхати руку лапою, намагатися розсунути пальці, обнюхувати їх або навіть обходити перешкоду з іншого боку. А деякі спочатку просто дивляться на господаря так, ніби не можуть зрозуміти, навіщо людина взагалі ускладнила доступ до смаколика.

Звісно, називати цей експеримент справжнім тестом на IQ було б неправильно. Це радше кумедна гра, яка дозволяє поспостерігати за поведінкою кота та його реакцією на незвичне завдання.

Тож якщо ваш пухнастик одразу дістав ласощі — можете жартома називати його генієм. А якщо він просто почав дивитися на вас із докором, це теж цілком нормальний результат.

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