Привезли бабі мишолова: міський кіт у селі став мемом (відео)

Коти відрізняються цікавою поведінкою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Не всі коти можуть бути вправними мишоловами. Зокрема в цьому переконались українці, які привезли свого кота з міста в село.

Про це розповіла користувачка під ніком alla bezsmertnaya в соціальній мережі ТікТок. Пухнастик миттєво став зіркою.

Онуки привезли бабусі в село свого кота з міста. Але своєю поведінкою він здивував усіх.

На кадрах видно, що кіт тільки те й робить, що лежить в різних місцях. Також він уважно слідкує за людьми та зрідка невдоволено махає хвостом.

"Бабі онуки привезли в село сучасного мишолова", — йдеться в підписі до відео.

Що це за кіт на відео?

На відео потрапив кіт породи британська короткошерста (англ. British shorthair, BRI), яка є однією з найдавніших порід, хоча племінні книги, куди заносяться найкращі плідники, ведуться всього близько 100 років. Кішки британської породи невибагливі, мають чудове здоров'я. Активні, рухливі, легко звикають до людей. Мають спокійний, урівноважений характер. Легко адаптуються до умов життя.

Кіт породи британська короткошерста. Фото Вікіпедія

Цікаві факти про британську короткошерсту

Британська короткошерста є однією з найстаріших і найпопулярніших порід у світі. Вона вважається національним надбанням Великої Британії.

Саме представники цієї породи знімалися в численних фільмах і рекламі завдяки їхній фотогенічній зовнішності та спокійному характеру.

Чеширський кіт із книги Льюїса Керрола "Аліса в Країні чудес" був натхненний британською короткошерстою.

Спочатку британські короткошерсті були лише синьо-сірими, але тепер їхній спектр кольорів охоплює понад 30 відтінків.

Попри їхній спокійний вигляд, ці кішки мають сильний мисливський інстинкт і легко справляються з мишами.

Деякі британські короткошерсті доживають до 20 років, що робить їх чудовими супутниками на все життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому коти насправді "мнуть" лапками своїх господарів.