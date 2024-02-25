Мають бути в гардеробі цієї весни: такий фасон джинсів підійде до будь-якого взуття (фото)

Ці універсальні джинси підходять до будь-якого взуття та вбрання

Цієї весни серед модних трендів будуть універсальні та зручні джинси ankle jeans. Це фасон джинсів до щиколотки, які легко поєднуються в образах та підходять до будь-якого взуття.

Штанини ankle jeans не надто довгі, але й не дуже короткі, що робить їх ідеальним при поєднанні з іншими речами та взуттям. Цей тренд зародився ще у 1990-х, і не втрачає своєї актуальності досі, пише Vogue.

Наймодніші моделі ankle jeans цієї весни

Світло-або темно-сині джинси класичного пошиття

У новому модному сезоні весна-літо 2024 року в особливій пошані будуть світло- і темно-сині джинси до кісточки. Їх можна використовувати як у повсякденних образах, так і більш вишуканих. До таких джинсів чудово підійдуть і улюблені кроси та черевики на підборах чи платформі.

Фото: Pinterest

Чорні та сірі джинси

Темні відтінки ankle jeans ідеально підходять для створення вечірніх образів. У поєднанні з блузами та піджаками вони виглядають дуже елегантно, а особливого шарму образу можуть додати ботильйони або просто туфлі на шпильці. Для повсякденних образів до чорних чи сірих джинсів можна додати світлу футболку та кроси чи мокасини.

Фото: Pinterest

Джинси з широкими штанинами та візерунками.

Для більш оригінальних та неординарних образів пригляньте моделі ankle jeans з широкими штанинами та візерунками. У таких джинсах ви точно виділятиметеся з натовпу. До того ж така модель джинсів до кісточок також чудово поєднується з іншим гардеробом і може стати головним акцентом образу.

Фото: Pinterest

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