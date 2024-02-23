Як дівчинка: 65-річна Шерон Стоун похвалилася молодим виглядом (фото)

Легенда кіно в актуальній стрижці піксі "засвітилася" у Мілані

Американська актриса Шерон Стоун доводить, що можна старіти красиво та без звернення до пластичних хірургів. Знаменитості, якій торік виповнилося 65 років, продовжує вражати моложавою зовнішністю та мотивувати своїх шанувальників залишатися такими ж активними та бадьорими.

22 лютого зірка "Основного інстинкту" завітала на новий показ колекції бренду Tom Ford. На світський захід, який відбувся в Мілані, Італія, Стоун приїхала у чорній сукні та стильному пальті довжини міді в тон.

Тотал лук актриси мав розкішний вигляд і підкреслював струнку фігуру 65-річної знаменитості. Свій образ Шерон доповнила босоніжками на високих підборах, чорною шкіряною сумочкою-клатч, золотими аксесуарами у вигляді довгих ланцюжків та сережок-цвяхів. Кисті обох рук зірка прикрасила масивними браслетами.

Фото: Getty Images

Варто приділити увагу зачісці голлівудської актриси. Шерон Стоун, яка в молодості запам’яталася всім довговолосою красунею, зробила стрижку піксі, актуальну у 2024 році. Вона надала актрисі свіжого вигляду, приховала вікові недоліки та візуально омолодила її обличчя.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що актриса Емма Стоун у персиковій сукні Louis Vuitton викликала фурор на премії BAFTA 2024. Її вбрання створювалося цілих 450 годин.