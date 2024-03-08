Рус

Оригінальні ідеї манікюру 2024, які підійдуть володаркам коротких нігтів (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Красивий манікюр на короткі нігті навесні 2024 року Новина оновлена 08 березня 2024, 19:14
Красивий манікюр на короткі нігті навесні 2024 року. Фото instagram.com/anna.nails.berlin

Надихайтеся крутими варіантами нейл-дизайну. Ви захочете їх повторити

Раніше ми розглядали дизайн нігтів у прекрасних синьо-жовтих відтінках. А тепер "Телеграф" відібрав модні варіанти манікюру спеціально для коротких нігтів. За допомогою 10 різноманітних ідей для нейл-арту ми спростуємо твердження, що на коротких нігтях не можна втілити абстрактні візерунки, квіткові мотиви або навіть зухвалі образи.

Коли нігті короткі, манікюр стає ключовим: по-перше, він повинен надати нігтям доглянутого, акуратного вигляду, по-друге, зробити їх невід’ємною частиною образу. Підбір відтінку та дизайну нігтів відіграє тут важливу роль. У 2024 році варіантів безліч, ви можете вибрати ті, які відповідають вашому смаку і трендам.

"Телеграф" зібрав різноманітні ідеї для нейл-дизайну, щоб ви могли насолодитися ними надовго. Навіть якщо ви віддаєте перевагу щодня міняти манікюр, у нас достатньо варіантів, щоб вас надихнути. Зберігайте ідеї, що сподобалися, в нотатках і поділіться ними зі своїм улюбленим майстром.

шоколадний манікюр
білий манікюр
тілесний манікюр
рожевий френч
чорно-білий манікюр
чорно-білий манікюр
кольоровий манікюр
манікюр у смужку
різнокольорові нігті
зелений манікюр

Раніше ми розповідали про рожевий манікюр. Це один із найбільш затребуваних у сфері нейл-арту, який тривалий час асоціювався лише з жіночністю та ніжністю. Однак у цього кольору набагато більше аспектів, ніж ми звикли уявляти.

Теги:
#Мода #Манікюр #Короткі нігті