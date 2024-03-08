Оригінальні ідеї манікюру 2024, які підійдуть володаркам коротких нігтів (фото)

Надихайтеся крутими варіантами нейл-дизайну. Ви захочете їх повторити

Раніше ми розглядали дизайн нігтів у прекрасних синьо-жовтих відтінках. А тепер "Телеграф" відібрав модні варіанти манікюру спеціально для коротких нігтів. За допомогою 10 різноманітних ідей для нейл-арту ми спростуємо твердження, що на коротких нігтях не можна втілити абстрактні візерунки, квіткові мотиви або навіть зухвалі образи.

Коли нігті короткі, манікюр стає ключовим: по-перше, він повинен надати нігтям доглянутого, акуратного вигляду, по-друге, зробити їх невід’ємною частиною образу. Підбір відтінку та дизайну нігтів відіграє тут важливу роль. У 2024 році варіантів безліч, ви можете вибрати ті, які відповідають вашому смаку і трендам.

"Телеграф" зібрав різноманітні ідеї для нейл-дизайну, щоб ви могли насолодитися ними надовго. Навіть якщо ви віддаєте перевагу щодня міняти манікюр, у нас достатньо варіантів, щоб вас надихнути. Зберігайте ідеї, що сподобалися, в нотатках і поділіться ними зі своїм улюбленим майстром.

Раніше ми розповідали про рожевий манікюр. Це один із найбільш затребуваних у сфері нейл-арту, який тривалий час асоціювався лише з жіночністю та ніжністю. Однак у цього кольору набагато більше аспектів, ніж ми звикли уявляти.