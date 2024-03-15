Блогерка розповіла, як створити ефект омбре на губах (відео)

Візажистка створила світлий та темний варіант омбре

Навесні жінки хочуть бути максимально красивими – від кінчиків нігтів, які можна прикрасити веселковим френчем, до ефектно макіяжу. Блогерка makeupxperience розповіла про секрети професійного макіяжу губ та показала, як робить темний та світлий варіант омбре.

На сторінці в Instagram вона втілила два варіанти. У першому варіанті візажистка працювала чорним олівцем та вишневою помадою.

Чорний олівець та вишнева помада

Спочатку вона окреслила контур губ олівцем. Згодом легко заштрихувала губи ближче до внутрішньої частини, залишивши незафарбованою центральну частину. Насамкінець нанесла червону кремову помаду.

У другому варіанті майстриня експериментувала з коричневою гамою та створила макіяж із матовим ефектом. Блогерка покрила губи бальзамом, згодом їх припудрила. Вона обвела контур губ коричневим олівцем. На верхню губу вона нанесла матову коричневу помаду. А центр нижньої губи підкреслила рожевим нюдом.

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