Блогерша рассказала, как создать эффект омбре на губах (видео)

Визажистка создала светлый и темный вариант омбре

Весной женщины хотят быть максимально красивыми – от кончиков ногтей, которые можно украсить радужным френчем, до эффектного макияжа. Блогерша makeupxperience рассказала о секретах профессионального макияжа губ и показала, как делает темный и светлый вариант омбре.

На странице в Instagram она продемонстрировала два варианта. В первом варианте визажистка работала черным карандашом и вишневой помадой.

Черный карандаш и вишневая помада

Сначала она очертила контур губ карандашом. Затем легко заштриховала губы поближе к внутренней части, оставив незакрашенной центральную часть. Вконце нанесла красную кремовую помаду.

Во втором варианте мастер экспериментировала с коричневой гаммой и создала макияж с матовым эффектом. Блогерша покрыла губы бальзамом, потом их припудрила. Она обвела контур губ коричневым карандашом. На верхнюю губу нанесла матовую коричневую помаду. А центр нижней губы подчеркнула розовым нюдом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как разнообразить френч. Мы поделились, как разбавить классический маникюр яркими акцентами.