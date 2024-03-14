Квітковий принт і штани з високою посадкою: 8 новинок на весну та літо

У наступні сезоні будуть актуальні як романтичні сукні, так і акцентні брюки

Нові тренди в сфері моди активно входять в наше життя. Продовжує залишатися актуальним діловий та романтичний стиль з 90-х. Деякі кольори стануть особливо доречними навесні та влітку 2024 року.

Elle пише, що найближчим часом буде актуальний весь джинсовий одяг, модні тенденції з 90-х, квітковий принт і бантики.

Червоний колір

Саме так, цей яскравий відтінок все ще буде на піку популярності в наступні сезоні. Рожевий вже відходить на другий план, тоді як особливо стильними будуть глибокі відтінки, наприклад, бордовий. Можете створювати образи тотал-ред або поєднувати цей колір з базовими.

Великі сумки

Для тих, хто любить носити з собою багато речей, є хороша новина. Бо зараз є найбільш популярними саме об'ємні моделі, куди ви можете покласти все: починаючи від косметички, закінчуючи ноутбуком. Їх можна носити, куди заманеться — у спортзал, на прогулянку чи в офіс.

Стиль 90-тих

Мода — циклічна, тож спостерігаймо повернення тенденцій минулого століття. Одягайте оверсайз-піджаки, спідниці-олівці, довгі сукні та будете на висоті. А ще з 90-х є максимально зручними джинси прямого крою. Цей варіант сподобається багатьом через комфорт і практичність.

Банти

Ця деталь була актуальною вже багато років тому, а тепер її знову одягли моделі на подіумах. Банти можуть розміщуватися на сукнях, штанах сумках чи на взутті, і все це матиме доречний вигляд. У будь-якому випадку створите романтичний лук, наприклад, для побачень. Або ж на прогулянку містом чи похід у заклад.

Блакитний колір

Окрім червоного кольору, наступні сезони модницям варто придивитися до ніжних відтінків. Блакитний буде додавати вашим образам легкості, ніжності та елегантності. Його можна легко доповнити базовими кольорами або додати яскравий акцент.

Денім

Джинсовий одяг — незмінний тренд багатьох сезонів. Купуйте штани, спідниці, сукні чи футболки з деніму. Доповнюйте такі речі шкіряними виробами або яскравими кольорами. Особливо модні зараз джинси-кльош або з прямими стрілками.

Висока посадка

Якщо минулі сезони до нас повернулась мода на штани з низькою посадкою, то зараз все змінилося. Тепер можете сміливо діставати з шафи штани з високою посадкою. По-перше, така модель личить дівчатам з різними фігурами, по-друге, вона візуально видовжує зріст.

Квітковий принт

До таких мотивів досі існує різне ставлення в жінок. Деякі обожнюють, коли на одязі зображено об'ємні квіти, а хтось — взагалі не ризикує одягати такі речі. Можете спробувати купити сукню з дрібним квітковим принтом під свій тип фігури. Ви побачите себе в новому та незвичному вигляді.

Раніше "Телеграф" писав про чотири модні образи, які виведуть вас на новий рівень. Стильними буде поєднання широких джинсів та ковбойських чоботів, мікротопу та твідового жакету й тотал-денім.