Найсексуальніші зачіски для дівчат: чоловіки не відірвуть погляд (фото)

Ці 3 модні жіночі зачіски дуже подобаються чоловікам

Кожна дівчина хоча б раз у житті замислювалася, що ж приваблює чоловіків у жінках. Багато хто готовий змінитися заради свого коханого кардинально. Навіть звичайнісіньке і просте укладання волосся може вплинути на партнера неймовірно.

Крім того, що волосся має бути здоровим і доглянутим, варто знати, які зачіски здаються представникам сильної статі сексуальними та привабливими. "Телеграф" вибрав трійку найкращих варіантів.

Голлівудські локони

Локони – універсальне рішення для будь-якого випадку, проте "голлівудські хвилі" – оптимальний вибір, якщо ваша мета – завоювати чоловіка з першого погляду.

Омбре

Ця зачіска надає жінці індивідуальності та привертає увагу чоловіків. Особливо популярні серед них сірі відтінки омбре, що дозволяють бути одночасно білявкою та брюнеткою.

Розпатланий пучок

Хаотично зібране волосся може створити ефектний та стильний образ. Чоловіки можуть сприймати його як просте збірне укладання, але вони при цьому визнають її чуттєвість та сексуальність.

Раніше ми розповідали, яка стрижка підходить для жінок 50+. Названо ідеальний варіант, який омолодить і сховає зморшки.