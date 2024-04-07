Стильний діловий образ 2024: три варіанти в модній естетиці Office core (фото, відео)

Це один з гарячих трендів останніх сезонів

Естетика оffice core — один з гарячих трендів останніх сезонів. Цього весняного сезону цей офіційно-діловий стиль виходить за рамки офісів, адже office core це, перш за все, про цікаві стилізації, акценти та жіночність.

Office core зажди має фемінінну нотку — він про переосмислення жіночності. Звідси й тренди на приталені жакети та спідниці-олівці. Про це розповіли експерти у блозі про моду і стиль PUMP.

Хоча office core, перш за все, асоціюється з костюмами, стиль виходить за рамки офіційно-ділового і може дозволити собі мікси з одягом з трикотажу та деніму, з прозорими спідницями з органзи чи навіть з худі.

Аксесуари є важливою складовою будь-якого образу. Якщо говорити про office core, то найголовнішим аксесуаром є окуляри (для зору або просто з прозорою лінзою). Вони надають нотку зібраності та статусності.

При додаванні хоча б однієї правильної деталі чи колірного акценту образ миттєво приймає зовсім інший вигляд. Через аналіз моделей можна легко розглянути ці прості fashion-хитрощі.