"Британки" в моді: три варіанти топової стрижки для власниць короткого волосся (фото)

Не бійтеся оновити свій імідж — станьте бунтаркою

Активних жінок завжди можна дізнатися за зовнішнім виглядом. Їхня зачіска завжди витримана, але при цьому трохи бунтарська. Вони найчастіше віддають перевагу коротким стрижкам, які не заважають проводити активний спосіб життя, а стильне укладання робить їх образ яскравим і свіжим.

Існує стрижка, створена для модних, сміливих та впевнених жінок, готових освіжити свій образ. І це — британка, яка раніше була виключно чоловічою.

Зачіска нагадує піксі, проте вона виглядає об’ємнішою. Основна ідея полягає в тому, що скроні та потилиця стрижуться коротко, у той час, як волосся на верхній частині голови залишається незмінним. "Телеграф" пропонує 3 варіанти "британки", яка підходить жінкам різного віку.

Класична британка

Стрижка пасм на потиличній і скроневій зонах практично до "нуля", залишаючи волосся на маківці трохи довше для надання легкого об’єму. Якщо ваше волосся пряме, його можна акуратно укласти на бік.

Британка з подовженим чубчиком

Така стрижка надає свіжості, робить кругле обличчя більш витонченим, усуває зайвий об’єм у нижній частині обличчя. У цьому стилі зона потилиці зазвичай підстригається, створюючи враження зачіски з об’ємом біля основи.

Британка з кучерявим волоссям

Короткі кучеряві стрижки надають романтичності та жіночності. Вони виглядають чарівно та привабливо. Якщо раптом захочеться змінити образ та обрізати довгі пасма, варто звернути увагу на коротку стрижку "британку" — вона відкриє нові грані вашої краси.

Раніше ми розповідали, яка стрижка підходить для жінок 50+. Названо ідеальний варіант, який омолодить і сховає зморшки.