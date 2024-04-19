Балетки знову в моді: як і з чим носити це найбільш зручне взуття весни (фото)

Дізнайтеся, які моделі балеток будуть у тренді, і з чим їх носитимуть цієї весни

Балетки — чи не найзручніше взуття навесні та влітку. Ці туфлі на низькому ходу чудово поєднуються в образах і вражають різноманітністю моделей. "Телеграф" вже розповідав, які сукні будуть у всіх модниць цього літа, а сьогодні ділиться, як і з чим носити балетки у новому сезоні.

Балетки отримали свою назву за схожість із взуттям професійних балерин, пише theLime. Довгі роки цей вид літнього взуття не виходить із моди, проте змінюються моделі та форми.

З чим носити балетки навесні 2024 року?

Повсякденні луки

Класичні балетки чорного кольору підійдуть до повсякденних образів, наприклад, із звуженими штанами, лонгслівом та тренчем. Також в кежуал-луках можна поєднувати інші базові відтінки балеток, наприклад білі або коричневі.

Фото: Pinterest

Для святкового вбрання

Для яскравіших святкових образів можна підібрати лаковані балетки яскравих відтінків. Вони можуть стати яскравим акцентом всього образу. Такі балетки підійдуть до спідниць із драпіруванням, коротких суконь або до образів із шортами.

Фото: Pinterest

Офісні образи

Для офісних образів чудово підійдуть балетки з ремінцями. Тут краще вибирати більш стримані темні відтінки взуття, щоб воно гармоніювало з офісним стилем.

Фото: Pinterest

Романтичні образи

Балетки підходять і для романтичних образів, особливо якщо планується тривала прогулянка на свіжому повітрі. Вибирайте моделі з декором, наприклад, з бантиками, квітами, ґудзиками, стразами. Такі балетки підійдуть до легких весняних суконь або образів зі спідницями і джинсами.

Фото: Pinterest

Ділові луки

Для ділових образів найкраще підбирати двокольорові балетки, коли ніс туфель чорний, а решта бежева чи біла. Такі балетки добре поєднуються як з джинсами, так і з класичними брюками та костюмами.

Фото: Pinterest

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