Ці трендові прикраси зроблять вас іконою стилю весною 2024 року

Названі найбільш модні прикраси цієї весни

Прикраси можуть урізноманітнити та доповнити образ, так і його зіпсувати. Тому до підбору прикрас потрібно ставитись з усією відповідальністю та серйозністю. Цієї весни особливою популярністю користуватимуться деякі види прикрас, на які слід звернути увагу. "Телеграф" вже розповідав про трендовий "полуничний" макіяж на весну, а сьогодні ділиться, які прикраси будуть в моді.

Як виявилося, у новому сезоні знову будуть у тренді сережки-кільця та кільця з камінням, пише unian.net. Також у полі зору модниць будуть чокери, подвійні браслети та "голубки". Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Сережки-кільця

Останнім часом у тренді мінімалізм, тому не дивно, що сережки-кільця знову повертаються в моду. Вони виглядають просто і елегантно, тому легко поєднуються в різних образах — як у повсякденних, так і святкових.

Кільця з камінням

Стилісти кажуть, що краще мати одне скромне дороге кільце, ніж десяток дешевих і химерних. І якщо говорити про кільця з камінням, то мова йде не про купу типових стразів. Найкраще підібрати кільце з гарним різнокольоровим камінчиком, воно може стати родзинкою образу.

Кольє "Голубка"

Один із останніх трендів — кольє "Голубка", яке так уподобали модниці. Ця прикраса надає образу ніжності, легкості та жіночності. А ще воно символізує мир.

Подвійний браслет

Ідеальним доповненням до образу може стати вишуканий подвійний браслет, особливо у золотистому відтінку. Така прикраса виглядає дорого, елегантно та жіночно.

Чокер

Чокер — як модний "привіт" із минулого. Ця прикраса з 90-х знову повертається в тренди. Однак цього року слід звернути увагу на цікавіші моделі. Адже звичайний чорний чокер уже антитренд.

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.