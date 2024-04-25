"Полуничний" макіяж: тренд весни для модниць, які люблять натуральність (фото)

Повторити цей вид макіяжу нескладно — впорається кожна дівчина

У новому весняно-літньому сезоні набирає популярності новий тренд макіяжу — "полуничний" макіяж. Цей вид мейка відрізняється неймовірним ефектом сяйва та легкої засмаги. "Телеграф" вже розповідав, як довго можна зберігати та використовувати декоративну косметику, а сьогодні ділиться, який макіяж буде в моді навесні та влітку 2024 року.

Як виявилося, скоро всі модниці носитимуть легкий і природний "полуничний" макіяж, пише unian.net. Суть у тому, що на обличчі створюється ефект, ніби ви цілими днями на сонечку.

Як зробити "полуничний" макіяж вдома?

Виконати такий вид макіяжу нескладно, його легко повторить вдома будь-яка дівчина. Вам знадобиться лише пудра і трохи рум’ян. Нанесіть пудру на вилиці і в зоні скронь, а також трішки на кінчик носа — тільки по центру і трохи знизу, щоб створити ефект природної засмаги.

Фото: Pinterest

Для очей можна використовувати легкі нюдові тіні, які виглядатимуть максимально натурально. А для губ візажисти рекомендують застосовувати світлі та прозорі блиски, тоді губи будуть виглядати соковитіше.

Фото: Pinterest

А ось від чорних стрілок та пишних нарощених вій цього сезону краще відмовитися. Адже макіяж із темними контурами "обтяжуватиме" вигляд обличчя в теплу пору року.

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові відтінки мають бути у вашому літньому гардеробі. Від металіка до ніжного персика та нейтрального рожевого.