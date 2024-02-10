Найтрендовіший патріотичний манікюр: ідеї дизайну у кольорах синьо-жовтого прапора (фото)

Стильний, елегантний і водночас трендовий

Коли ми робимо манікюр, ми підтримуємо майстра, сприяємо розвитку малого бізнесу та економіки країни. Манікюр із патріотичним дизайном також надає нам і оточуючим бойового духу.

У цьому списку ви знайдете кілька елегантних та креативних дизайнів манікюру, натхнених кольорами українського прапора. Не соромтеся поєднувати синій та жовтий – експериментуйте, щоб досягти гармонійного поєднання.

Який дизайн нігтів вибрати у кольорах прапора України

Спробуйте використовувати пудрові відтінки та матове покриття для більш естетичного вигляду. Графічні та квіткові мотиви зроблять ваш манікюр оригінальним. Блискітки жовтого та золотого кольору на темно-синьому або ніжно-блакитному фоні нададуть неповторного шарму. Листові орнаменти чи ромашки ідеально підійдуть для весняного настрою. Надихайтеся та творіть!

Раніше ми писали, який оригінальний манікюр зробити на короткі нігті. Також "Телеграф" публікував добірку ідей кам'яного манікюру.

Нагадаємо, що окрім трендів нейл-арту є антитренди. Ми розповідали, які дизайни пішли з моди у 2024 році.