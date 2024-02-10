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Найтрендовіший патріотичний манікюр: ідеї дизайну у кольорах синьо-жовтого прапора (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Вибирайте дизайн нігтів у кольорах прапора України Новина оновлена 21 квітня 2024, 15:00
Вибирайте дизайн нігтів у кольорах прапора України. Фото barb.ua

Стильний, елегантний і водночас трендовий

Коли ми робимо манікюр, ми підтримуємо майстра, сприяємо розвитку малого бізнесу та економіки країни. Манікюр із патріотичним дизайном також надає нам і оточуючим бойового духу.

У цьому списку ви знайдете кілька елегантних та креативних дизайнів манікюру, натхнених кольорами українського прапора. Не соромтеся поєднувати синій та жовтий – експериментуйте, щоб досягти гармонійного поєднання.

Який дизайн нігтів вибрати у кольорах прапора України

Спробуйте використовувати пудрові відтінки та матове покриття для більш естетичного вигляду. Графічні та квіткові мотиви зроблять ваш манікюр оригінальним. Блискітки жовтого та золотого кольору на темно-синьому або ніжно-блакитному фоні нададуть неповторного шарму. Листові орнаменти чи ромашки ідеально підійдуть для весняного настрою. Надихайтеся та творіть!

синьо-жовтий манікюр
синьо-жовтий манікюр
синьо-жовтий манікюр
синьо-жовті нігті
синьо-жовті нігті
синьо-жовті нігті
синьо-жовті нігті
синьо-жовтий манікюр
синьо-жовті нігті

Раніше ми писали, який оригінальний манікюр зробити на короткі нігті. Також "Телеграф" публікував добірку ідей кам'яного манікюру.

Нагадаємо, що окрім трендів нейл-арту є антитренди. Ми розповідали, які дизайни пішли з моди у 2024 році.

Теги:
#Мода #Манікюр #Прапор України