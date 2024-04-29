Нестильно и некстати: какие вещи лучше не одевать на Пасху 2024 (фото)

О некоторых вещах и принтах стоит забыть на Пасху

Пасха – большой светлый праздник, который в этом году отмечается 5-7 мая. Это церковный праздник, который обычно проводят в кругу близких и родных. Однако очень важно выбрать правильный наряд, который будет уместным, стильным и красивым.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился на своей странице в Instagram, какую одежду и в целом образы в этот светлый праздник лучше не одевать. Чтобы не возникло казусных ситуаций, следует избегать некоторой одежды.

Что нельзя надевать на Пасху

Одежда темных цветов

Лучше не делать выбор в пользу одежды черного, коричневого или серого цвета. Такие наряды уместнее одевать в повседневной жизни, но никак не на праздник.

Слишком открытая или обтягивающая одежда

Не лучший выбор – короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках. Оставьте эту одежду для вечерних прогулок, романтических свиданий или посиделок с друзьями. На Пасху лучше выбрать что-нибудь более сдержанное.

Яркие принты

Лучше выбрать более спокойные и сдержанные оттенки. Яркие принты – это, конечно, красиво и смело, но для этого праздника лучше обратить внимание на однотонные платья или блузки.

Рваные элементы и дыры

Эта одежда неуместна для такого светлого праздника, по словам Андре Тана. Классические легкие костюмы – идеальный вариант.

Слишком короткая одежда

Мини платья и мини-юбки хоть и в тренде этой весной, на Пасху лучше оставить их в шкафу. Выберите стильный и сдержанный лук, который воспроизведет ваше душевное состояние в этот день.

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