Як вдало стилізувати смугасту кофтинку: 6 найкращих комбінацій

Одяг у смужку — модний поза часом

Для тих, хто не хоче експериментувати з трендами 2024 року, є альтернатива. Ви можете обирати речі, які вважаються вічною класикою. Серед таких — смугаста кофтинка. До речі, подивіться, які фасони суконь будуть актуальними в цьому сезоні.

Фешн-блогерка Анастасія Мальцева розповіла у своєму інстаграмі, з чим можна поєднувати бретонку — светр у смужку. Така річ має кілька значущих переваг:

Це універсальна база для багатьох образів;

у ній буде комфортно у перехідний період: якщо зранку +10, а вдень — +20;

підійде будь-якому типу фігури завдяки правильній стилізації.

Жакет + бретонка + джинси

Так, під жакет вдалою базою стане саме кофтинка у смужку. Це чудова альтернатива класичній білій сорочці. До того ж її кежуальний стиль можна одягати у різні місця: на роботу, на побачення чи просто на прогулянку. Обирайте білий або чорний жакет: він найкраще поєднається з кофтинкою у смужку.

Бретонка + джинсова спідниця + ремінь

Як відомо, джинсова спідниця вже не перший сезон залишається ультрамодною. Вдало її стилізувати можна саме бретонкою. Таке поєднання нагадує стиль француженок: просто та водночас елегантно. Для сміливих модниць, на спідницю можна почепити леопардовий пояс або ж нейтрального відтінку.

Костюм-двійка + бретонка

Костюми, які складаються з брюк прямого крою та жилетки — це тренд, який продовжує набувати популярності. Його можна міксувати саме з кофтою чи футболкою у смужку. Це виглядає дуже цікаво та незвично, тож спробуйте.

Бретонка + джинсові шорти

Надворі стає все тепліше, тож ми обраємо легкий одяг. Так-от, традиційні джинсові шорти можна стильно поєднати саме зі смугастим лонгслівом. Може бути класичний — чорно-білий або ж червоного, синього чи зеленого кольору.

Світлі штани + бретонка

Саме чорно-біла смугаста кофтинка дуже стильно виглядає з білими штанами вільного крою. Це класичний лук, який можете сміливо одягати навіть у офіс. Фешн-блогерка радить взути під такий лук — чорні сандалі.

Бретонка + шорти-боксери

При правильному виборі кольорів, ці речі можуть виглядати як комплект. Оптимально обирати блакитні та сині кольори. Легкий та невагомий образ чудово підійде для прогулянки містом. Будете себе дуже комфортно у ньому почувати.

Нещодавно "Телеграф" писав, з чим одягати трикотажний жилет, аби виглядати трендово. Така річ добре поєднується з базовими речами нейтральних кольорів.